Vereitelter Diebstahl in Leipzig: 21-Jähriger hatte Schreckschusswaffe bei sich

Eine Kassiererin erwischte einen jungen Mann in Leipzig beim Klauen im Supermarkt – und versuchte, ihn daran zu hindern. Dass der 21-Jährige eine Schreckschusswaffe in der Tasche trug, wusste sie dabei noch nicht.

Leipzig. Eine Schreckschusswaffe entdeckte die Polizei am Dienstag in der Tasche eines 21-jährigen mutmaßlichen Ladendiebs in Leipzig-Anger-Crottendorf. Der junge Mann habe gegen 16 Uhr versucht, einen Einkaufsmarkt ohne zu zahlen zu verlassen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Als ihn eine Kassiererin darauf ansprach, zerstörte er ein Plastikschild und verletzte die Frau dabei leicht an der Hand. Später habe der junge Mann im Büro des Ladens randaliert, indem er Lebensmittel gegen die Wände warf.

Die Polizei ermittelt

Die inzwischen alarmierten Polizeibeamten fanden zudem bei einer Durchsuchung des jungen Mannes die Schreckschusswaffe in der Tasche. Nun ermittelt die Polizei gegen den 21-jährigen Deutschen wegen Diebstahls mit Waffen, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz . Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.