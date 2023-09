Im Frühling musste Wirt Andreas Strobel seine Connewitzer Kultkneipe „Vergebung“ räumen. Doch jetzt empfängt er seine Gäste erneut im Leipziger Süden – einem wilden Paradies mit ungewöhnlichem Ambiente.

Leipzig. An der Mauer der Garagen lehnt die alte Getränke-Tafel aus der „Vergebung“. Sie steht kopf. Ein Sinnbild für vieles, was mit Andreas Strobels Leben und seiner gastronomischen Karriere zu tun hat. Gut vier Monate nach der Schließung seiner Leipziger Kultkneipe in der Bornaischen Straße ist der 69-Jährige überraschend zurück – an einem neuen Ort, im alten Kiez, mit der so geliebten Kauzigkeit.