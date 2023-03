Polizeieinsatz an der Brandenburger Brücke: Züge und Autos können wieder fahren

Der Zugverkehr von Leipzig nach Dresden und Chemnitz wurden am Dienstagabend eingestellt. Im Bereich der Brandenburger Brücke war auch die B2 in beide Richtungen gesperrt. Grund war ein Polizeieinsatz in diesem Bereich, wie das Lagezentrum informierte. Am späten Abend wurden die Sperrungen aufgehoben.