﻿Vierter verkaufsoffener Sonntag macht Leipzigs City voll

Tausende Menschen zog es am 4. Advent in die Leipziger Innenstadt zum Weihnachtsshopping.

Leipzig. Der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr hat bei strahlendem Sonnenschein unzählige Kauflustige in die Leipziger Innenstadt gelockt. Was in den Einkaufstüten verschwand, wie zufrieden die Einzelhändler waren und welche Geschenke unbedingt zum Fest gehören – die LVZ hat nachgefragt.

„Erst mal schauen wir uns die Auslagen an“

Die Schwestern Cornelia Brühning (links) und Kathrin Haushälter bummelten am 4. Advent gemeinsam durch die Mädler-Passage. © Quelle: Regina Katzer

Beste Stimmung herrschte am 4. Advent in der Innenstadt. Bei leichtem Frost und blauem Himmel zog es viele Leipziger und Gäste zum Weihnachtsshopping. Die Schwestern Kathrin Haushälter aus Lützen und Cornelia Brühning aus Leipzig-Grünau schlenderten mit ihren Ehemännern durch die Mädler-Passage, um sich die festlich geschmückten Schaufenster anzusehen. „Eigentlich wollten wir im Nova-Einkaufszentrum shoppen, die hatten aber geschlossen. So sind wir nach Leipzig gefahren, um die Familie zu besuchen“, erzählte die 61-Jährige aus Sachsen-Anhalt. Ein gutes Stück erzgebirgische Schnitzkunst sei schon im Stoffbeutel gelandet. „Geschenke kaufen wir spontan, erst mal schauen wir uns die Auslagen an“, sagte die gelernte Dekorateurin, die jetzt in einer Suppenküche arbeitet.

„Ein Buch ist ein gutes Geschenk“

Sabine Kuckuck, Regionalleiterin bei Hugendubel: „Ein Buch ist ein gutes Geschenk.“ © Quelle: Regina Katzer

In der Buchhandlung Hugendubel tummelten sich unzählige Menschen – alle auf der Suche nach einem Bestseller, einem Kalender oder einem Sachbuch für die Liebsten zum Fest. „Wir sind ganz zufrieden mit dem Geschäft. Der Laden ist gut gefüllt und sehr belebt. Ein Segen nach den Corona-Jahren mit Einlasskontrollen“, freute sich Regionalleiterin Sabine Kuckuck. „Wir glauben halt, dass ein Buch ein gutes Geschenk ist“, sagte die Buchhändlerin.

„Neue Klamotten fürs Fest und eine Mütze für Opa“

Und wie steht es eigentlich um die duftenden Geschenke für Sie und Ihn? Eine Parfümerie-Verkäuferin im vollen Laden in der Petersstraße bestätigte, dass vor allem Damendüfte gekauft würden. Die ersten verkaufsoffenen Sonntage seien nicht so gut gewesen, am 4. Advent sei das Geschäft besser gelaufen.

Tausende Menschen bevölkerten die Innenstadt am 4. Adventssonntag. © Quelle: Christian Modla

Nebenan, in einem größeren Bekleidungsgeschäft, war vor allem Winterkleidung für Kinder gefragt. Und auch festliche Outfits für den Heiligabend verschwanden in den Einkaufstüten. Familie Ullmann aus Brandenburg nutzte das letzte Wochenende im Advent 2022, um die mittlere Tochter zu besuchen, die in Leipzig studiert. „Da die große Tochter bald heiratet, haben wir Hochzeitsdeko gekauft, aber auch Weihnachtskugeln und Geschenkpapier, neue Klamotten fürs Fest und eine Mütze für Opa, der sich den Einkaufsstress nicht antut“, erzählte Nicole Ullmann (47).

Im Designer-Fachgeschäft Palazzo da Moda, das 2023 den 30. Eröffnungstag feiert, gingen nicht alle Erwartungen auf. „Es war heute ruhiger als beim letzten Adventsshopping vor 14 Tagen“, konstatierte Michael Arndt, der den Laden gemeinsam mit seiner Frau führt. Ob es am schönen Wetter lag, das viele Leute zu Ausflügen bewogen hat? Darüber konnten die beiden am Ende nur mutmaßen.

