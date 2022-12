Das zweite Adventswochenende bringt in Leipzig winterliche Temperaturen und offene Geschäfte am Sonntag. Die Stadt lädt ein zum Weihnachtsmarkt und einem Bummel durch die Stadt. Einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag gibt es in diesem Jahr.

Shopping im Advent in Leipzig: Am zweiten Advent ist ein verkaufsoffener Sonntag in Leipzig.

Verkaufsoffener Sonntag in Leipzig: Geschäfte öffnen am 2. Advent länger

Leipzig. Am zweiten Advent werden in Leipzig viele Besucher in der Innenstadt erwartet, denn der vorletzte verkaufsoffene Sonntag diesen Jahres steht an. Anlässlich des Weihnachtsmarktes lädt die Stadt am 04. Dezember zum Einkaufsbummel ein. Geschäfte haben von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Shopping-Fans haben so eine Stunde mehr Zeit als am 02.Oktober, um durch Leipzigs Geschäfte zu stöbern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfahrt am Verkaufsoffenen Sonntag in Leipzig

Erfahrungsgemäß ist die Innenstadt an verkaufsoffenen Sonntagen gut besucht. Die Stadt empfiehlt daher die Nutzung der Park&Ride-Parkplätze und den öffentlichen Personennahverkehr. Hier erhalten Sie einen Überblick über die Möglichkeiten zum Park&Ride in der Messestadt:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verkaufsoffener Sonntag: Die Stadt Leipzig bietet weiteren Termin in 2022

In Leipzig findet nach dem 2. Advent in diesem Jahr noch ein weiterer verkaufsoffener Sonntag statt: der letzte von drei verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr ist dann am 18. Dezember – am 4. Advent.

Von cw