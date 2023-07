﻿„Ring frei“ auf dem Leipziger Innenstadtring: Autospuren werden für Straßenfest gesperrt

Leipzig. Am Sonntag, 9. Juli, wird der Leipziger Innenstadtring autofrei – zumindest teilweise. Das Bündnis „Ring frei“ aus verschiedenen Umweltgruppen der Messestadt plant auf dem Tröndlinring ein Straßenfest. Dafür müssen vorübergehend Autospuren weichen. „Spazieren und Spielen, wo sonst Autos fahren!“, heißt es in der Ankündigung.

„Wir haben einen sehr bunten Aktionstag für alle geplant – für Familien, für ältere Menschen und jüngere. Genau darum geht es uns: Den Innenstadtring speziell als einen Stadtraum für alle zu zeigen“, erklärt Mitorganisator Eric Puttrowait. Ähnliches gab es bereits vor zwei Jahren während der Europäischen Mobilitätswochen. „Das war damals ein großer Erfolg und daran wollen wir anknüpfen. Der Ring soll wieder für jeden verfügbar sein, für Fußgänger, für Radfahrer – und nicht nur für Autofahrer.“

Promenandenring war autofrei – Veränderungen in der City

Neu ist die Idee eines autofreien Rings ohnehin nicht. Puttrowait verweist darauf, wie der Promenadenring vor 200 Jahren entstand: mit mehreren Parkanlagen, die Leipzigs Altstadt mit anliegenden Quartieren verbinden sollten. Jene waren nach Abriss der nicht mehr benötigten Stadtmauern ab Ende des 18. Jahrhunderts nach und nach anstelle weiterer Wohnbebauung entstanden. Inzwischen bieten neuerliche Entwicklungen wieder Anlass, den Status Quo umzudenken: „Was passiert denn mit der Innenstadt, wenn immer mehr Menschen ihre Waren im Internet bestellen? Was passiert mit den Geschäften? Wird in Zukunft überhaupt noch durch die Innenstadt flaniert?“, fragt sich Puttrowait.

Der Leipziger Künstler PM Hoffmann hat für unsere Verkehrsserie auch einen Tröndlinring mit reduziertem Autoverkehr gezeichnet. © Quelle: PM Hoffmann

Das Bündnis „Ring frei“ will am Sonntag dazu auch mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen – obgleich von einem tatsächlich autofreien Ring diesmal nicht die Rede sein kann. Motorisierter Verkehr bestimmt auch am Sonntag noch die Möglichkeiten: Da keine praktikablen Umleitungen gefunden werden konnten, wird nur der innere Tröndlinring zwischen Goerdellering und Halleschem Tor von 10 bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt, heißt es aus dem Ordnungsamt.

Äußere Fahrspuren bleiben erhalten – mit Pop-Up-Fahrradweg

„Der Autoverkehr über zwei Fahrspuren des Außenrings sowie der LVB-Straßenbahnverkehr bleiben uneingeschränkt möglich“, so die Behörde weiter. Auf der dritten, äußeren Fahrspur wird zwischen Gerberstraße und Hotel Fürstenhof jedoch auch ein temporärer „Pop-Up-Radweg angelegt. Somit bietet der Sonntag bereits einen Ausblick auf die für Jahresende eingeplante Neuordnung des Verkehrs an dieser Stelle.

Trotz der Kompromisse ist „Ring frei“-Organisator Puttrowait mit der Lösung zufrieden. „Wir sind sehr froh über die durchaus konstruktive Kooperation mit der Stadtverwaltung.“ Eine an Sonntagen generell autofreie Innenstadt bleibe dennoch realistisch. „Das muss sich aber erst als Routine einspielen – so wie das in anderen europäischen und lateinamerikanischen Städten schon heute praktiziert wird.“

Straßenfest, Lastenrad-Rennen und experimentelles Theater

Zum offiziell als Kundgebung deklarierten Straßenfest werden etwa 1000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Gut möglich, dass es mehr werden. Neben der Umgestaltung der Asphaltfläche mit jeder Menge Grün, Sitz- und Spielmöglichkeiten sowie geplanten Infoständen und einer Podiumsdiskussion (für 12 Uhr geplant) haben die Veranstalter auch zwei Publikumsevents in Vorbereitung.

So soll ab 15 Uhr das fünfte Leipziger Lastenrad-Rennen für ausgelassene Wettkampfatmosphäre auf dem Ring sorgen. „Man kann dafür gern sein eigenes Lastenrad mitbringen oder eins bei uns ausleihen“, so der Organisator. Zuvor werde ab 14 Uhr das experimentelle Theaterprojekt „Leo und die geheimnisvollen Warenströme“ aufgeführt – bestenfalls auch mitmilfe des Publikums.

Keine weitere Ringsperrung zur Mobilitätswoche

Nach Angaben des Verkehrs- und Tiefbauamtes wird das Straßenfest vorerst die einzige Möglichkeit bleiben, den Innenstadtring auch einmal in anderer Funktion zu nutzen. „Zur Europäischen Mobilitätswoche im Herbst wird es in diesem Jahr keine Ringsperrung geben“, hieß es auf LVZ-Nachfrage. Stattdessen sei entschieden worden, dass für den „Autofreien Tag“ die Windmühlenstraße und Teile der Grünewaldstraße für Aktionen und Stände gesperrt werden.

