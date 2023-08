„Letzte Generation“ blockiert Straßen in Leipziger Südvorstadt

Leipzig. Mitglieder der Klimagruppe „Letzte Generation“ haben am Dienstagmorgen erneut Hauptverkehrsstraßen in Leipzig blockiert. Der Verkehr kam an den betroffenen Stellen zum Erliegen.

Gegen 8 Uhr besetzten mehrere Personen die Karl-Liebknecht-Straße an der Kreuzung zur Kurt-Eisner-Straße (Südvorstadt) in Richtung Innenstadt. Auch auf der Kurt-Eisner-Straße selbst, in Richtung Bundesstraße B2, blockierten Mitglieder der Gruppe die Fahrbahn und präsentierten ein Banner. Die Polizei ist vor Ort.

Zweistündige Blockade bereits am Montag in Leipzig

Bereits am Montagnachmittag war die Gruppe auf dem Innenstadtring aktiv geworden, besetzten ab 16 Uhr mehr als zwei Stunden lang die Fahrbahn am Augustusplatz. Wie es hieß, gab es parallel dazu im gesamten Bundesgebiet ähnliche Blockaden – darunter allein auf sieben Straßen in Regensburg (Bayern).

Die „Letzte Generation“ ist ein Bündnis verschiedener Klimainitiativen, die seit 2021 vor allem mit Blockaden von Verkehrswegen auf sich aufmerksam macht. Sie fordern die Bundesregierung auf, sich gemäß dem Grundgesetz die durch den Klimawandel bedrohten Lebensgrundlagen künftiger Generationen zu erhalten.

