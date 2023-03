﻿Straßenbahnen halten nur bei Bedarf: So viel haben die LVB seit Januar schon gespart

Türen öffnen, losfahren – all das kostet bei Straßenbahnen Zeit, Energie und Zeit. Deswegen gilt seit Januar in Leipzig der Bedarfshalt. Die LVB zieht nun eine positive Bilanz.

Leipzig. Seit Anfang des Jahres gilt in Leipzigs Straßenbahnen: Wer aussteigen will, drückt besser aufs Halteknöpfchen. Die Regelung des Bedarfshalts gilt schon länger in anderen deutschen Städten, weil sich dadurch Energie sparen lässt. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben den jährlichen Stromverbrauch auf mittlerweile 60.000 Kilowattstunden senken können, etwa durch den Einsatz moderner Fahrzeuge. Aber mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und steigende Strompreise wurden weitere Maßnahmen, weitere Einsparungen notwendig.