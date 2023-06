﻿Verkehrsberuhigte Zone in Leipzig-Ost: Husemannstraße künftig nur für Radfahrer und Fußgänger

Leipzig. Die Stadt Leipzig plant im Leipziger Osten eine neue verkehrsberuhigte Zone. Wie es am Freitag aus dem Neuen Rathaus hieß, soll die Husemannstraße im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld künftig nur noch Radfahrern und Fußgängern vorbehalten sein. Mit der Maßnahme erhofft sich die Stadtverwaltung insbesondere, die Sicherheit für Schülerinnen und Schüler der anliegenden August-Bebel-Schule zu erhöhen. Mit einer Umsetzung der Pläne ist aufgrund der Sächsischen Straßengesetze erst im kommenden Jahr zu rechnen.

Die Initiative für diese Umwidmung geht demnach auf einen Rundgang von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) im Oktober 2022 durchs Quartiert zurück. „Weil der Gehweg vor der Schule sehr schmal ist, hatte die Schulleitung mit der AG Schulwegsicherheit der Schule angeregt, den Kfz-Verkehr aus der Husemannstraße herauszunehmen. Derzeit kann der Haupteingang zur Schule aus Sicherheitsgründen nicht als solcher genutzt werden“, hieß es daszu weiter.

Bereich soll abgepollert werden – Radfahrer können passieren

Da die Husemannstraße nicht zu den Hauptverkehrsstraßen gehöre und dort auch eher selten Autos hindurchfahren, sei eine Verlagerung des motorisierten Verkehrs auf die anliegenden Straßen zulässig, argumentiert die Stadtverwaltung. Im Gegensatz dazu bleibe das etwa 70 Meter lange Teilstück dem HauptNetzRad der Stadt Leipzig aber erhalten – und könne somit auch von Fahrrädern und E-Bikes weiter genutzt werden. „Vorgesehen ist nun, den umgestuften Bereich abzupollern, damit er nicht weiter von Autos oder Motorrädern befahren wird.“

Zudem sei auch der Wegfall von Parkflächen in der Husemannstraße vertretbar, weil sich im Umfeld noch genügend davon befänden, so die Kommune weiter. Sowohl für Feuerwehr als auch Nutzerinnen und Nutzer der Car-Sharing-Station bleibe der Weg aber auch nach der Umstrukturierung noch erreichbar.

Am Mittwoch soll Friedemann Goerl, Fußverkehrsverantwortlicher der Stadt Leipzig, in der Stadtbezirksbeiratssitzung ausführlicher über die Pläne informieren. Darüber hinaus sei am 30. Juni (18 Uhr) eine Informationsveranstaltung für Anwohnerinnen und Anwohner in der August-Bebel-Schule geplant.

