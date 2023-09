Zwischen Hauptbahnhof und Löhrstraße wird ab 2. Oktober ein neuer Radweg geschaffen. Dafür fällt eine Autofahrspur weg. Nach Kritik an ihrer Kommunikation will die Stadt über die Änderungen offensiv informieren.

Leipzig. Zum Anfang der Herbstferien am 2. Oktober sollen die Arbeiten beginnen. Dann wird auf dem nördlichen City-Ring ein 400 Meter langer Radweg angelegt, teilte Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) mit. Konkret gehe es um den Abschnitt zwischen der Kurt-Schumacher-Straße und Löhrstraße. Dort fehle bisher teilweise noch ein Radweg in der Ost-West-Richtung, was nun geändert werde. Dafür falle eine Autospur weg.