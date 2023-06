Am S-Bahnhof: Bund Leipzig errichtet Pop-up-Radweg in Leutzsch

Leipzig. Der Bund Leipzig will einen Pop-up-Radweg am S-Bahnhof Leutzsch errichten. Wie der Umweltschutzverband bekannt gab, ist die Aktion für den Samstag von 12 bis 16 Uhr geplant. Mit dem provisorischen Radstreifen wolle der Verband auf die Verkehrslage am Bahnhof aufmerksam machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die gesamte Leutzscher (Doppel-)Brücke ist für alle Verkehrsteilnehmer eine Katastrophe und dauert mit allen Verkehrsmitteln mehrere Minuten zum Überqueren. Damit wird Böhlitz-Ehrenberg vom Rest Leipzigs abgeschnitten.“, so Martin Hilbrecht, Vorsitzender des BUND Leipzig.

Lesen Sie auch

Schon am Donnerstagmorgen errichtete der Bürgerverein Gohlis einen Pop-up-Radweg auf der Virchowstraße zwischen Coppi- und Benedixstraße. Am Samstag beteiligt sich parallel der ADFC mit einem Pop-up-Radweg an der Breite Straße von 9 bis 14 Uhr an der BUND-Aktion. Die Vorhaben finden zum Internationalen Tag des Fahrrades, am 3. Juni, statt. Diesbezüglich fordert der BUND Leipzig die Stadt zu konkreteren Maßnahmen für eine nachhaltige Mobilität auf.

LVZ