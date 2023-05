Dresden unter Preisbremse

Grundversorger senken Energietarife – Leipziger Stadtwerke kündigen Entlastung an

Die Zeit der Rekordpreise in der Energiekrise ist offenbar zu Ende. Immer mehr örtliche Grundversorger kündigen Senkungen für Strom- und Gaskunden an. Auch die Leipziger Stadtwerke wollen beim Strom Nachlass gewähren. In Dresden dagegen liegt der Strompreis bereits unter der staatlichen Preisbremse.