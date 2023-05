LVZ-Interview

„Die riesigen Parkflächen in der Südvorstadt ließen sich viel besser für exklusive Nahverkehrsspuren nutzen“: Zukunftsforscher Kai Gondlach in der Kurt-Eisner-Straße.

Was muss in Leipzig passieren, damit der Stadtverkehr auch in kommenden Jahrzehnten bewältigt werden kann? Kann eine Ringbahn helfen, und wie müsste die verlaufen? Der Zukunftsforscher Kai Gondlach erklärt im Interview seine Ideen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket