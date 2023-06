﻿Fleischermeister will in die Politik: Gegen autofreie Stadt

Leipzig. Beim Thema Verkehrspolitik verfinstert sich Andre Möllmers Gesicht. „Bei mir und vielen in meinem Umfeld hat sich der Eindruck verfestigt, es gibt nur noch Schwarz oder Weiß. Autos behindern den Radverkehr – also müssen sie aus Leipzig raus. Dazwischen gibt es nichts. So vermitteln es zahlreiche Stadtpolitiker. Das macht viele ratlos und wütend zugleich.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andre Möllmer ist Fleischermeister und Chef einer Fleischerei in Mockau. Das Familienunternehmen führt er in fünfter Generation. Seit 1901 ist die Fleischerei mehrfach innerhalb der Stadt umgezogen und jetzt im Norden von Leipzig sesshaft. „Zum Geschäft gehört auch ein Party-Service. Mein Vater hat ihn nach der Wende aufgebaut“, erzählt der 40-Jährige. „Wer sich selbstständig macht und es bleiben will, muss bereit für Neues sein.“ Das Catering habe sich zu einem festen Standbein entwickelt und werde gut nachgefragt.

Steaks und Würstchen aus dem Automaten

„Mit Einschränkungen“, schiebt er hinterher. „Denn in der Corona-Zeit ging so gut wie nichts mehr, weil die Leute sich weniger getroffen, geschweige gefeiert haben.“ Statt Däumchen zu drehen, kaufte der Fleischermeister mehrere Automaten, die er im Stadtgebiet aufgestellt hat. Dort gibt es abgepackte Bratwurst oder Steaks zum Grillen, Wiener Würstchen oder Bouletten, Königsberger Klopse oder Rouladen im Glas.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andre Möllmer sieht sich als Macher. Bereit für Neues sein, einfach anpacken. Das ist seine Devise. Das trifft auch auf seine neuesten Ambitionen zu. Denn der Fleischermeister will in die Politik. 2024 will er in den Stadtrat gewählt werden.

Verkehrspolitik entfacht „Sturm der Entrüstung“

Zeit habe er dafür eigentlich nicht. „Ganz und gar nicht. Aber es muss sein.“ Die aktuelle Stadtpolitik lasse ihm keine andere Wahl, sagt er zur Erklärung. Die Idee, zur nächsten Stadtratswahl für die CDU anzutreten, sei ihm bei einer gemeinsamen Veranstaltung der IHK und der Handwerkskammer gekommen. Diskutiert wurde da das Thema Wirtschaftsverkehr. „Was bei dieser Veranstaltung abging, darf man getrost als Sturm der Entrüstung bezeichnen. Viele Handwerker und Gewerbetreibende sind aufgebracht, weil der Verkehr für Autofahrer in Leipzig immer mehr eingeschränkt wird. Und das scheint erst der Anfang zu sein“, so der gebürtige Leipziger.

Leipzigs Oberbürgermeister zur Verkehrswende Wie kann der Verkehr in Leipzig in Zukunft aussehen? © Quelle: Stadt Leipzig/LVZ

„Wenn Oberbürgermeister Burkhard Jung die Stadt vom ‚Diktat des Autos‘ befreien will, heizt er etwas an, was man Polarisierung nennen muss. Da frage ich mich, wo die Reise in dieser Stadt hingehen soll.“

Auch mit dem Lastenrad unterwegs

Und er fragt sich zugleich, was aus seinem Party-Service wird. „Wir haben heute schon das Problem, dass wir nirgends in der City und in vielen Straßen in anderen Stadtteilen parken können, um Ware auszuladen. An manchen Tagen suche ich mit dem Transporter länger nach einem Halt, wo ich niemanden behindere, als die Anfahrt gedauert hat. Dass da die Kunden nervös werden, ist verständlich. Sie haben einen Service gebucht und bezahlen dafür. Ein Dilemma.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei ist Andre Möllmer kein Feind des Radverkehrs in Leipzig. Im Gegenteil. Mehr und sichere Fahrradwege sind in seinem ureigensten Interesse. „Ich fahre nicht nur privat viel Rad. Für kurze Wege in der Stadt nehme ich unser Lastenrad.“ Aber bei größeren Entfernungen und vor allem, wenn ein größeres Catering geordert wird, gehe es halt nicht ohne Firmentransporter. „Die Kunden haben ein Recht darauf, dass wir schnell, frisch und pünktlich liefern.“

„Leipzig ist nicht nur hip, hier gibt es auch Ältere“

Wie ihm und seinem Party-Service gehe es zahlreichen anderen auch. „Viele, die jetzt das Auto verteufeln, sollten sich fragen, wie das Päckchen von A nach B kommen soll, wie Lieferdienste, Servicedienste oder Handwerker ihre Leistungen erbringen sollen“, so Andre Möllmer. „Und da hört es noch längst nicht auf. Was ist mit den Pflegediensten? Leipzig ist nicht nur hip und hat viele Studenten. Hier gibt es auch Ältere und Gebrechliche.“

Auf all das habe die Stadt momentan keine Antworten. „Ich sehe nicht einmal ein Konzept, wie die Mobilitätswende aussehen könnte. Und ganz ehrlich frage ich mich auch, wie dieses autofeindliche Auftreten mancher in der Verwaltung und im Stadtrat zusammenpasst mit den beiden Autowerken im Norden der Stadt, denen Leipzig einen Großteil seines heutigen Wohlstands, sprich seiner Steuern zu verdanken hat.“

Auf jeden Fall geht es, da ist sich der Fleischermeister sicher, nur miteinander und nicht gegeneinander. Verbote, Gebote und staatliche Beschränkungen gebe es seiner Sicht schon zur Genüge. Das ist nicht sein Ansatz.

LVZ