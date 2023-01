﻿Verkehr rund ums Leipziger Stadion: Aus Fehlern lernen

Vor dem Bundesliga-Heimspiel von RB Leipzig gegen Bayern München am Freitagabend herrschte rund ums Stadion deutlich weniger Chaos als zuletzt. Erste Maßnahmen von Stadt und Polizei zeigten Wirkung. Nichtsdestotrotz könnte die Lage noch besser sein, findet LVZ-Reporter Mark Daniel.

Leipzig. Überraschen konnte es niemanden: Am Freitag staute sich rund um die Red Bull Arena wieder einmal der Verkehr. Zeitweise ging auf Straßen wie dem Zöllnerweg und der Jahnallee wenig. Nicht nur für die Fans ein Geduldsspiel, auch für Anwohner.

Frust vor und nach dem Anpfiff eines Fußballspiels erzeugt das immer, auch diesmal. Im Unterschied zum Desaster beim RB-Match gegen Real Madrid im Oktober 2022 ließ die Stadt diesmal stärker kontrollieren. Wildes Parken konnte so an vielen Stellen verhindert werden. Die Polizei zeigte Präsenz an neuralgischen Stellen – das wirkte.

Es ist mal wieder Eigenverantwortung gefragt

Dennoch muss die Frage erlaubt sein, wieso noch immer viel zu wenig Karteninhaber es schaffen, aus der Vergangenheit Schlüsse zu ziehen und die veröffentlichten Hinweise zu beherzigen, statt über Baustellen und die Unfähigkeit der Stadt zu schimpfen. Die weist ebenso wie RB Leipzig gebetsmühlenartig darauf hin, besser das Park-&-Ride-System sowie öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Eigentlich ist die Nähe des Fußballstadions zum Leipziger Zentrum ein Vorteil, den andere Klubs gern hätten – wegen der kurzen Wege zu Bahnhof, Handel und Gastronomie. Vollkommen logisch, dass damit auch dichter Innenstadtverkehr und Parkplatz-Engpässe verbunden sind. Es ist also mal wieder Eigenverantwortung gefragt. Kennen wir aus den Corona- und Klima-Debatten. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.