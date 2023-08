﻿Verkehrsanalyse: Führen Radwege zu mehr Staus auf Leipzigs Hauptstraßen?

Leipzig. Auf mehreren Hauptverkehrsstraßen Leipzigs sind in den vergangenen zwei bis drei Jahren neue Radwege und -schutzstreifen entstanden. Die Markierungsarbeiten wurden häufig von kontroversen Debatten begleitet: Während Radfahrerinnen und Radfahrer die hinzugewonnene Sicherheit meist begrüßten, befürchteten Autofahrerinnen und Autofahrer mehr Staus und längere Fahrtzeiten. Je nach persönlichem Standpunkt wird die neue Situation nun auch unterschiedlich wahrgenommen.

Wohlwissend, dass es punktuell unterschiedliche Verkehrslagen geben kann und eine Vielzahl von Faktoren (Baustellen, Wetter, Tageszeiten und Ferienzeiten) Einfluss nehmen, hat die LVZ den Navigationsdienstleister TomTom um vergleichbare Verkehrsdaten gebeten: zur Situation auf fünf ausgewählten Strecken, vor und nach der Markierung von Radwegen. Ermittelt wurden Fahrtzeiten und durchschnittliche Geschwindigkeiten Tausender Autofahrerinnen und Autofahrer – jeweils vom 1. bis 7. Juli, in den Jahren 2019, 2022 und 2023.

Radweg am Willy-Brandt-Platz (Hauptbahnhof)

Gut 300 Meter lang ist der seit April 2023 bestehende Radweg vor dem Leipziger Hauptbahnhof (Zentrum-Nord). Zusammen mit den Markierungsarbeiten am Willy-Brandt-Platz wurde die Zahl der Autospuren reduziert und die Ampelschaltung bei der Zufahrt geändert. Die Analyse der TomTom-Verkehrsdaten bezieht sich auf die komplette „Umrundung“ der Schleife – beginnend an der Gerberstraße, vorbei am Hauptbahnhof und wieder zurück zur Gerberstraße.

Mittlere Geschwindigkeiten (Median Speed) im Berufsverkehr am Willy-Brandt-Platz in der Zeit vom 1. bis 7. Juli 2019 (oben) und vom 1. bis 7. Juli 2023 (unten). gelb = schneller, rot = langsamer. © Quelle: Tom Tom / LVZ

Die Auswertung zeigt: Im Juli 2019 benötigten Fahrzeuge für die gesamte 900 Meter lange Strecke im Berufsverkehr zwei Minuten. Nach der Neuordnung waren es Anfang Juli dann im Schnitt 30 Sekunden mehr. Zudem verringerte sich die mittlere Geschwindigkeit auf der Strecke von 28 auf 22 Kilometer pro Stunde.

Fazit: Tatsächlich brauchen Autofahrerinnen und Autofahrer heute beim Vorbeifahren am Hauptbahnhof eine halbe Minute mehr und kommen auch weniger schnell voran. Ein Grund dürfte aber auch die veränderte Ampelschaltung sein, die Fahrzeuge bereits im Vorfeld des Radwegs häufiger und stärker abbremsen lässt.

Radweg am Ranstädter Steinweg

Fast zur selben Zeit wie am Willy-Brandt-Platz wurde auch ein neuer Radweg auf dem südlichen Ranstädter Steinweg (Zentrum-West) markiert. Bislang nutzten hier Fuß- und Radverkehr gemeinsam den Fußweg, seit April 2023 gibt es auf gut 470 Metern einen eigenen Radweg – und eine Autospur weniger.

Mittlere Geschwindigkeiten (Median Speed) im Berufsverkehr auf dem südlichen Ranstädter Steinweg in der Zeit vom 1. bis 7. Juli 2019 (oben) und vom 1. bis 7. Juli 2023 (unten). gelb = schneller, rot = langsamer © Quelle: Tom Tom / LVZ

Im Juli 2022 benötigten Fahrzeuge an dieser Stelle im Berufsverkehr etwa eineinhalb Minuten. Im selben Zeitraum 2023 hatte sich die Zahl der Autos um gut 20 Prozent verringert – die Fahrtzeit blieb aber in etwa dieselbe. Auch an der durchschnittlichen Geschwindigkeit (20 km/h) änderte sich trotz der Fahrspurreduzierung bislang nicht viel. Übrigens: Ganz im Gegenteil zur Situation auf der anderen Straßenseite (noch ohne Radweg): Dort dauert die Fahrt heute zehn Sekunden länger als noch 2019.

Fazit: Auch wenn sich Autofahrerinnen und Autofahrer den Ranstädter Steinweg jetzt mit Fahrrädern teilen müssen, hat dies bisher keine Auswirkungen auf den Verkehrsfluss. Die größten Wartezeiten zeigen sich weiterhin abhängig von der Ampelschaltung zum Innenstadtring.

Radweg auf dem Dittrichring

Ein ähnlich großes Politikum wie der Radweg vor dem Hauptbahnhof waren im Jahr 2022 die neuen Schutzstreifen auf dem Dittrichring (Zentrum-West). Zwischen Januar und Mai waren auf beiden Seiten der Fahrbahn grüne Markierungen für Radfahrerinnen und Radfahrer entstanden – zu Lasten jeweils einer Autospur. Gut 800 Meter lang sind die beiden Radwege in südliche und nördliche Richtung.

Mittlere Geschwindigkeiten (Median Speed) im Berufsverkehr auf der westlichen Seite des Dittrichrings (Fahrtrichtung Süden) in der Zeit vom 1. bis 7. Juli 2019 (links) und vom 1. bis 7. Juli 2023 (rechts). gelb = schneller, rot = langsamer © Quelle: Tom Tom / LVZ

Beim Vergleich zeigen sich sehr unterschiedliche Auswirkungen. Während es heute auf dem Weg in den Norden (östliche Fahrbahn) trotz Fahrspurreduzierung auch im Berufsverkehr deutlich schneller vorangeht, Autos mehr als eine Minute weniger als noch 2019 benötigen, sieht es in umgekehrter Richtung anders aus. Auf dem Weg in den Süden dauert die Fahrt zur Hauptverkehrszeit eine Minute länger als noch 2019. Der Grund lässt sich ziemlich eindeutig an der Kreuzung zum Martin-Luther-Ring erkennen: Hier beginnt der Rückstau offenbar einige Meter früher.

Fazit: Allein das Vorhandensein eines Radwegs bei gleichzeitiger Reduzierung der Autospuren ist auf dem Dittrichring noch kein Grund für mehr Staus – wie die Situation auf einer Straßenseite zeigt. Hier geht es sogar schneller voran. Die Situation vis-à-vis ist dagegen angespannter als vor der Neuaufteilung. Daran Anteil hat offenbar der Stau an der Kreuzung zum Martin-Luther-Ring.

Radweg auf der Erich-Zeigner-Allee

Auch im Leipziger Westen sind täglich viele Menschen auf Fahrrädern unterwegs. Bereits im Juli 2022 wurden auf der Erich-Zeigner-Allee (Plagwitz) zwischen Karl-Heine-Straße und Industriestraße Schutzstreifen markiert. Zu einer Reduzierung der Fahrbahn kam es nicht, allerdings müssen Pkw auf den etwa 500 Metern eben Rücksicht auf langsamere Verkehrsteilnehmer nehmen. Zudem gibt es vor der Grundschule eine Tempo-30-Zone, die zuletzt noch ausgeweitet wurde. Der südliche Teil der Straße ist dagegen bislang nicht mit Radwegen versehen.

Mittlere Geschwindigkeiten (Median Speed) im Berufsverkehr auf der westlichen Fahrbahnseite der Erich-Zeigner-Allee (Fahrtrichtung Süden) in der Zeit vom 1. bis 7. Juli 2019 (links) und vom 1. bis 7. Juli 2023 (rechts). gelb = schneller, rot = langsamer © Quelle: Tom Tom / LVZ

Im Bereich der Radwege lässt sich praktisch keine Veränderung der Fahrtzeiten erkennen. Anders sieht es weiter südlich zwischen Limburger- und Antonienstraße aus. Die Gründe liegen wohl auch in der zuletzt oft komplizierten Baustellensituation im Leipziger Westen, samt Umleitungen über die Erich-Zeigner-Allee. Aufgrund des Staus vor der Antonienstraße benötigen Autos in südliche Richtung heute gut eine Minute länger als noch 2019.

Fazit: Der bereits markierte Radschutzstreifen auf dem nördlichen Teil der Erich-Zeigner-Allee hat nicht zu längeren Fahrtzeiten geführt. Mehr Geduld müssen Motorisierte aber durchaus an anderer Stelle der Straße beweisen, aufgrund der zuletzt oft angespannten Baustellenlage.

Radweg auf der Karl-Heine-Straße

Auch die Karl-Heine-Straße (Plagwitz/Lindenau) hatte in den vergangenen Jahren eine umfangreiche Baustellen-Vita – vor allem während des Umbaus der Plagwitzer Brücke am östlichen Ende bis 2020. Im selben Jahr wurden auf dem Teilstück bis zur Erich-Zeigner-Allee auch Rad-Schutzstreifen markiert, 2021 kamen selbige zwischen Felsenkeller und König-Albert-Brücke dazu – inklusive Reduzierung der Fahrspuren.

Mittlere Geschwindigkeiten (Median Speed) im Berufsverkehr auf der Karl-Heine-Straße (Fahrtrichtung Osten) in der Zeit vom 1. bis 7. Juli 2019 (links) und vom 1. bis 7. Juli 2023 (rechts). gelb = schneller, rot = langsamer © Quelle: Tom Tom / LVZ

Dass es heute sowohl von Ost nach West als auch in die andere Richtung insgesamt schneller als noch 2019 vorangeht, muss mit Blick auf die damalige Sperrung der Plagwitzer Brücke mit Vorsicht interpretiert werden. Vor allem an der Flaniermeile zwischen Felsenkeller und König-Albert-Brücke geht es heute für Autos mitunter auch punktuell langsamer voran. Interessant ist zudem, dass sich die Fahrzeit auf der Karl-Heine-Straße zwischen 2022 und 2023 wieder etwas verlängert hat. Ein Grund könnte die Ampelschaltung an der Kreuzung zur Gießerstraße sein, wo es heute etwas zäher vorangeht.

Fazit: Auch auf der Karl-Heine-Straße lässt sich nicht belegen, dass die Neuordnung des Verkehrsraums mit Radschutzstreifen generell zu längeren Fahrtzeiten für Autos geführt haben. Punktuell ist dies aber der Fall – vor allem an der „Flanierzone“ auf Höhe des Westwerks. Darüber hinaus gibt es auf der 1,8 Kilometer langen Magistrale ohnehin sehr unterschiedliche Verkehrssituationen, die wohl mehr Einfluss auf die Dauer der Durchfahrt haben.

