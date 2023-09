Kostenfrei bis 08:03 Uhr lesen

Meinung

Freistaat und Landkreis müssen sich bei der Bauampel an der Döbelner Straße in Waldheim flexibler zeigen. Denn die belastet die Anwohner. Sie sollte nur in Betrieb sein, wenn auf der Baustelle wirklich gearbeitet wird, meint DAZ-Reporter Dirk Wurzel in seinem Kommentar.