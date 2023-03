﻿Verkehrskontrolle in der Eisenbahnstraße: Polizei findet große Mengen Schmuggel-Zigaretten

Die Leipziger Polizei hat mehr als 160 Fahrzeuge auf der Eisenbahnstraße kontrolliert. Gut 100 Beamte, der Zoll und ein Drogenspürhund waren stundenlang im Einsatz. Die Polizei kündigt weitere Großkontrollen an.

Leipzig. Beamte in leuchtenden gelben Warnwesten und etliche Polizeifahrzeuge haben am Donnerstag einen Parkplatz am Rabet in der Leipziger Eisenbahnstraße belegt. Der Grund: eine groß angelegte Verkehrskontrolle. Ergebnis: Gut 160 Personen wurden überprüft – weniger als zunächst vom Einsatzleiter erwartet.