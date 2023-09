Großkontrolle in Leipzig: Polizei ermittelt wegen Alkohol am Steuer und Fahren ohne Führerschein

Leipzig. Bei einer aufwendigen Polizeikontrolle im Leipziger Zentrum-Nordwest wurden am Donnerstag zahlreiche Fälle von Trunkenheit am Steuer sowie Fahren ohne Führerschein festgestellt. Zudem konnten die Beamtinnen und Beamten ausstehende Haftbefehle durchsetzen.

Wie Behördensprecher Chris Graupner auf Anfrage der LVZ erklärte, waren bei der Komplexkontrolle zwischen 10 und 17 Uhr auf der Straße am Sportforum alle Reviere der Polizeidirektion Leipzig. Dazu gehörten die Kriminalpolizei, der Bereitschaftsdienst sowie Kolleginnen und Kollegen aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen. Ein Unterstand wurden am Straßenrand aufgebaut, in dem nicht zuletzt ein Arzt direkt Blutproben von den Herausgewunknen entnehmen und auswerten konnte.

Insgesamt 240 Fahrzeuge seien am Donnerstag kontrolliert worden, in denen 260 Personen unterwegs waren. „In 15 Fällen wurden Blutentnahmen angeordnet – wovon es für zwei Personen dann zu einem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer wurde“, so Graupner.

Mehrer Fahrer ohne Führerschein – Fahndungstreffer

Das Strafgesetzbuch unterscheidet bei Fällen mit Alkohol am Steuer nach der gefundenen Menge. Ab 1,1 Promille Blutalkoholwert gilt es als Straftat – dann sind auch Freiheitsstrafen möglich. Liegen die gemessenen Alkoholwerte darunter, wird ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eröffnet, mit Geldstrafen als Folge. Wie Graupner erklärte, war Letzteres am Donnerstag bei 13 Personen der Fall.

Abgesehen von den Trunkenheitsfällen wurden sieben Autofahrerinnen und Autofahrer angetroffen, die keine Fahrerlaubnis hatten. Zwei Personen seien die Dokumente am Donnerstag entzogen worden, hieß es. „Darüber hinaus gab es bei den Kontrollierten auch zwei Treffer wegen ausstehender Fahndungen“, so der Polizeisprecher weiter.

Kontrollen wie jene am Donnerstag werden regelmäßig im Leipziger Stadtgebiet durchgeführt, zuletzt im Juni 2023.

