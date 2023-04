Bei einer Verkehrskontrolle am Montag hat die Leipziger Polizei einige Verkehrssünder gestoppt. Neben dem Missachten des Ampelsignals haben die Beamten auch andere Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Verkehrskontrolle in Leipzig: Die Hälfte fährt bei Rot über die Ampel

Leipzig. Die Leipziger Polizei ist am Montag einigen Verkehrssünderinnen und -sündern auf die Schliche gekommen: Bei einer Verkehrskontrolle am Vormittag haben die Ordnungshüter insgesamt 84 Fahrzeuge angehalten und dabei 63 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Die Polizistinnen und Polizisten haben zwischen 7 und 12.30 Uhr den Verkehr am Schleußiger Weg und auch auf Höhe der Polizeidirektion in der Dimitroffstraße bzw. im Peterssteinweg überprüft.

Mehrheit fährt bei Rot über die Ampel

Im Großen und Ganzen handelte es sich nach Informationen der Polizei vor allem um zwei Verstöße: In mehr als der Hälfte der Fälle überfuhren die Angehaltenen eine rote Ampel. Zudem waren insgesamt 20 Personen nicht oder nicht vorschriftsmäßig angeschnallt. Darüber hinaus hatten zwei Autofahrer keinen Führerschein, fünf wurden mit dem Handy am Steuer erwischt.