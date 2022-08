Die Polizei Leipzig führte am Dienstag und Mittwoch Verkehrskontrollen im Leipziger Zentrum-Süd durch. Eine Gruppe Verkehrsteilnehmender wurde dabei besonders oft bei Verstößen erwischt.

Leipzig. Manche Verkehrsteilnehmende mussten am Dienstag und Mittwoch mitunter tief in die Tasche greifen: Im Rahmen der Verkehrssicherheitskampagne „Leipzig passt auf“ führte die Polizeidirektion Leipzig am Vormittag Verkehrskontrollen am Peterssteinweg im Leipziger Zentrum-Süd durch. Dort erwischten die Beamten besonders viele Fahrradfahrende bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.

