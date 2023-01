﻿Verkehrslage am Leipziger Stadion: Deutlich weniger Chaos durch Maßnahmen von Stadt und Polizei

Das Chaos hat in der befürchteten Dimension nicht stattgefunden: Am Freitag sorgten im Vorfeld des Bundesliga-Spiel von RB Leipzig gegen den FC Bayern mehrere Maßnahmen der Stadt sowie der Polizei dafür, dass wildes Parken eingedämmt wurde. Zudem stand etwas mehr Parkfläche als zuletzt zur Verfügung.

Parken rund um die RB-Arena war am Freitag beim Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München eine Geduldsprobe für viele anreisende Fans, die mit dem eigenen Auto kamen. Hier in der Marschner/Ecke Mainzer Straße kontrollierte die Polizei den Verkehr.

Leipzig. Sie rollte wieder, die Lawine aus Blech. Am Freitagabend hat Leipzig rund um die Red Bull Arena erneut lange Staus erlebt. Dennoch: Vor der Partie von Fußball-Bundesligist RB gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern verlief einiges deutlich anders als im Oktober 2022, als vor dem Kick gegen Real Madrid viele auf unerlaubten Flächen abgestellte Fahrzeuge – vor allem im Waldstraßenviertel und in Parks – Unmut bei Anrainern erzeugten.

Am Beginn der Mainzer Straße kontrollierten vor dem Spitzenspiel zwei Polizeibeamte jedes Fahrzeug, das einbiegen wollte – lediglich Gäste der Schwimmhalle und Anwohner durften durch. Reihenweise mussten Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz abdrehen. In der Vergangenheit waren hier nicht nur Gehwege zugestellt worden. Auch die Wiese am Elsterwehr diente als Stellfläche für Pkw.

„Ein gutes Zeichen“

An der Mainzer Straße präsent war auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). „Wir begrüßen den Einsatz der Polizei“, sagte Mitglied Anne Schumann, „das ist ein gutes Zeichen. Perfekt wäre es, wenn künftig auch das Parken auf den Gehwegen unterbunden würde.“ Am Ende der Straße wiederum standen Mitglieder des Ökolöwen und der Initiative „Verkehrswende Leipzig“ Spalier, um klarzustellen, dass sie „Wildnis und Parks statt wildes Parken“ bevorzugen. Unter diesem Motto fand an der Jahnallee überdies eine Kundgebung von Bündnis 90/Grüne statt.

Schon eine Stunde vor Anpfiff löste die Verkehrswende Leipzig die Versammlung am Elsterwehr auf. „Die Polizei hat das wunderbar im Griff“, frohlockte Aktivist Erik Lenz. „Im Gespräch mit einem Beamten haben wir erfahren, dass diese Kontrollen zum neuen Konzept gehören.“ Es werde eine längerfristige Aufgabe sein, die bisher hier Parkenden „umzuerziehen“, da die Verstöße bislang kaum geahndet wurden.

Beobachter sprachen davon, dass das Chaos trotz des enormen Verkehrsaufkommens nicht die Ausmaße vom Herbst vorigen Jahres hatte. Zugute kam der Situation, dass die Parkplätze auf dem Kleinmesse-Gelände am Cottaweg sowie an der Quarterback Immobilien Arena mangels Veranstaltung in der Halle genutzt werden konnten.

In der Waldstraße ist die Lage wegen der Großbaustelle ohnehin angespannt. Die jüngste Veränderung dabei – die Querung über die Fregestraße ist nicht mehr möglich – hält Jörg Wildermuth vom Bürgerverein Waldstraßenviertel grundsätzlich für zumutbar, doch angesichts des Bundesligaspiels hatte er vermutet: „Bewohner, die an diesem Abend einfach nur nach Hause wollen, landen in der Staufalle.“ Am Mittwoch hatte Wildermuth dem Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) vorgeschlagen, die Poller am für den Autoverkehr blockierten Liviaplatz zu entfernen, solange die mit dem Spieltag verbundenen Sperrungen aktiv sind. „Ich denke, das ist eine pragmatische Lösung auch für künftige Großereignisse; zumindest in der Zeit, in der eine Querung der Waldstraße aus Richtung Innenstadt nicht möglich ist.“

Doch das VTA sah das anders. „Das Entfernen der Poller für einen Tag ist aus Sicht der Verwaltung nicht praktikabel, dazu nicht von der Beschlusslage des Stadtrates gedeckt und wird deshalb nicht vorgenommen“, so die Entgegnung auf LVZ-Anfrage. „Darüber hinaus wäre auch eine so kurzfristige Maßnahme und deren Rücknahme weder Anwohnerinnen und Anwohnern noch den Verkehrsteilnehmern sinnvoll kommunizierbar.“ Im Vorfeld des Spiels waren am Freitagabend allerdings zahlreiche Kräfte des Ordnungsamtes unterwegs.

Fazit: Das totale Chaos blieb aus. Die von der Stadt angekündigten "ersten Ansätze, die in den kommenden Wochen in der Praxis getestet werden", zeigten offenbar Wirkung.

