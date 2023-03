﻿Verkehrsprobleme am Leipziger Sportforum: Planern fehlt die neue Geschwindigkeit

Leipzig. Es ist immer besser, miteinander zu sprechen als übereinander. Insofern war das Forum zu den Verkehrsproblemen an der Red-Bull-Arena eigentlich längst überfällig – und in jedem Fall ein Erfolg für die Fans. Deren Wünsche sind identisch mit dem Namen ihres Alternativ-Konzeptes: „#staufrei“. Die vielen Ideen auf den vielen Seiten zeigen aber vor allem, wie weit Leipzig noch von so einem Ideal entfernt ist. Auch die zweistündige Debatte mit den beiden wichtigsten Verkehrsplanern zu diesem Thema nährte eher den Verdacht, dass „#staufrei“ bei einem Bundesliga-Stadion in der Innenstadt ein schwer erreichbares Ziel ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotzdem verwundert es, wie lange in Leipzig selbst kleinere Fortschritte immer wieder dauern. Seit 20 Jahren wird über die Fußgängerbrücke am Elsterbecken nachgedacht. Vor fünf Jahren gab die Uefa die Spielorte für die Europameisterschaft bekannt. Danach beantragte die CDU-Fraktion sofort, den tristen Stadionvorplatz in Richtung Friedrich-Ebert-Straße rechtzeitig würdig zu gestalten und in der Nähe ein Parkhaus zu bauen, das außerhalb von Großevents im Stadion als Überlaufventil für das Waldstraßenviertel dienen könnte. Alle drei Projekte stehen offenbar noch immer auf der Agenda der Planer. Doch bis zur Euro 24 wird davon in der Realität wohl nichts zu sehen sein.

Dafür gibt es in der Realität nach vielen Spielen lange Autostaus – zum Beispiel wegen der neuen Fußgänger-Ampel an der B2-Auffahrt neben der Rennbahn Scheibenholz. Dass ein grüner Bürgermeister solche Ampeln nicht ausschalten will, sei ihm zugestanden. Aber keinen Termin für ein Klimaschutzprojekt wie die Fußgängerbrücke über das Elsterbecken zu nennen, hat mit der „neuen Deutschland-Geschwindigkeit“ wenig zu tun.