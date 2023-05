Informationen in Echtzeit: In Leipzig werden LED-Anzeigetafeln den Verkehr lenken

Leipzig. In Leipzig informieren bald digitale Hinweisschilder über die Verkehrssituation und Reisealternativen an stark frequentierten Straßen. Die drei mal zwei Meter großen LED-Schilder sollen insbesondere für einen besseren Überblick während der Veranstaltungen in der Arena oder im Stadion sorgen, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Fünf Tafeln seien daher im direkten Umfeld der Arena geplant, etwa um Sperrkreise oder Umleitungen zu kommunizieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei weitere Schilder sollen an Einfallstraßen stehen: an der Bundesstraße 2 im Norden kurz vor der Abfahrt zum Park-and-Ride-Platz Messe sowie am Sandberg in Burghausen-Rückmarsdorf kurz vor der Abzweigung zur Miltitzer Straße.

Text, Grafiken und alternative Routen mit Bus und Bahn

„Die Hinweistafeln unterstützen anhand von Echtzeitdaten zum Verkehrsgeschehen bei der Routenwahl, weisen P+R-Plätze aus und informieren etwa zur Feinstaubbelastung“, heißt es aus der Stadtverwaltung. „Die Tafeln können Text sowie komplexe Grafiken anzeigen.“ Zudem sei es möglich, Abfahrtzeiten von Bus und Bahn zu vermelden. Gesteuert würden die Tafeln automatisch oder bei Bedarf manuell von den Mitarbeitenden der Verkehrsmanagementzentrale.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorbild für Größe und Form der Leipziger Anzeigetafeln seien die digitalen Schilder in Erfurt gewesen, hieß es aus der Stadtverwaltung. Nur die Farbe der Masten sei anders, nämlich grau.

Weitere LED-Schilder für Leipzig geplant

Die ersten fünf Masten will die Stadt ab dem 15. Mai aufstellen lassen. Jeweils sechs Wochen später – nachdem die Anzeigetafeln ins Verkehrsmanagementsystem der Stadt integriert sind – sollen die Schilder dann in Betrieb gehen können. Weil es zunächst noch Lieferschwierigkeiten gebe, würden zwei Masten für die Jahnallee voraussichtlich erst im August aufgestellt.

Die 1,1 Millionen Euro teuren Tafeln werden im Rahmen des Programms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ mit 393.000 Euro vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Das System soll nach Angaben der Stadtverwaltung zukünftig um weitere Anzeigetafeln an Leipzigs Einfallstraßen ergänzt werden.