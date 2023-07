Autofahrerin bei Unfall in Leipzig-Grünau verletzt

Leipzig. In Leipzig-Grünau ist am Dienstagabend eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die 38-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es ersten Angaben zufolge nicht.

Ein 19-Jähriger fuhr gegen 19.30 Uhr auf der Alten Salzstraße in westliche Richtung. An der Kreuzung mit der Kiewer Straße übersah er das vorfahrtsberechtigte Auto der Verletzten, sodass es zur Kollision kam. In dem Fahrzeug saßen neben der 38-Jährigen auch eine 48-Jährige und zwei 12-jährige Mädchen.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 19-Jährigen.

