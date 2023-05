Verkehrswende in Leipzig: Die Stadt muss zur Velo-City von Europa lernen

Leipzig. Am Dienstag kommen in Leipzig 1200 Experten aus mehreren Ländern weltweit zusammen. Sie gelten als Fachleute für den Radverkehr und Verkehrsentwicklung und treffen sich zum Fachkongress Velo-City auf der Leipziger Messe. Was hat Leipzig davon?

Das Thema Verkehr ist riesig. Und der Radverkehr „nur“ ein (wichtiger) Baustein in der zukünftigen Gestaltung von Städten. Gerade in einer so rasant wachsenden Stadt wie Leipzig sind die Konfliktpunkte zwischen den verschiedenen Gruppen an jeder Straßenecke sichtbar. Weil es Jeden betrifft und viele unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche vereint. Eben auch die eines Fußgängers oder Autofahrers. Die LVZ hat einmal mehr den Verkehr in der Stadt unter die Lupe genommen und zukuftsgewandte Fragen abgeleitet, die jetzt Antworten brauchen.

Die Zeiten, in denen man die Verkehrswende losgelöst vom Klimaschutz betrachtet, sind allerdings vorbei. Und man muss sich die Frage stellen, wie der Verkehrsraum und entsprechende Angebote so gestaltet werden können, dass die Menschen auf das Auto nicht mehr angewiesen sind. Auch der Zukunftsforscher Kai Gondlach ist klar in seinem Ausblick – die Verkehrswende müsse bedeuten, dass es 2035 in Leipzig keine Autos mehr gibt.

Dass Leipzig Gastgeberstadt für die diesjährige Velo-City ist, wird uns in der konkreten Frage, wie wir die Verkehrswende in Leipzig bewältigen können, keine endgültigen Lösungen präsentieren. Diesen Anspruch hat auch niemand. Aber es kann Chance für und sollte Anspruch der Stadtverwaltung sein, die Impulse aus anderen Ländern aufzugreifen, die in der Verkehrsentwicklung ihrer Städte weiter sein – Amsterdam, Utrecht, Kopenhagen beispielsweise.