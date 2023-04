﻿Jung kommt aus der Deckung

Pyros, Fußmarsch, Festnahmen

300 Beamte in Leipzig: Polizei trainiert für den Einsatz bei Fußballspielen

Am Donnerstag trainierte die Polizei den Ernstfall für Einsätze bei Fußballspielen in der Leipziger Innenstadt und an der Red-Bull-Arena. Mehr als 300 Beamte waren beteiligt. Bei den Übungen wurde alles andere als zimperlich vorgegangen – blaue Flecken und ein „Zwischenfall“ inklusive.