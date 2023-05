﻿Verkehrswende in Leipzig: Was jetzt angepackt werden muss

Leipzig. Mehrspurige Straßen, große Parkhäuser – die Stadtplanung in Leipzig hat sich lange an den Bedürfnissen von Autofahrern orientiert. Dass sich was ändern wird, ja ändern muss – das ist nicht nur Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der Verwaltung, Abgeordneten und verschiedenen Initiativen klar – sondern auch dem ADAC: Das Auto wird nicht ganz verschwinden, aber besonders in Städten eine weniger zentrale Rolle spielen. Wer sich noch ein eigenes Fahrzeug zulegt, der setzt auf Elektromobilität – autonomes Fahren, um nebenher noch Büroarbeit zu erledigen oder den Einkaufszettel zu schreiben, heißt es in einer Mobilitätsstudie. Leipzig selbst will den Anteil des motorisierten Individualverkehrs bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent senken. Das geht über höhere Parkgebühren oder eine City-Maut – aber vor allem braucht es Alternativen, die ähnlich bequem und flexibel sind. Aber was braucht es dafür?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lücken auf Radwegen schließen – mehr Abstellmöglichkeiten

Schnell, bequem und sicher – damit der Radverkehr in Leipzig besser läuft, müssen die Lücken auf Radwegen dringend geschlossen werden. Bestehende Verbindungen müssen außerdem besser miteinander verbunden oder sogar verlängert werden, etwa Richtung Volkmarsdorf. Mithilfe von E-Bikes lassen sich mittlerweile auch weitere Strecken schnell bewältigen, deswegen sind auch Radschnellverbindungen im Umland für Leipzigs Fahrrad-Beauftragten Christian Waack ein wichtiges Thema. „Damit können wir Pendlern ein Angebot machen“, sagt er.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch nicht nur die Verkehrsführung muss sich ändern, auch Details wie Ampelschaltungen spielen eine wichtige Rolle. Grüne Wellen für Fahrradfahrer oder Fußgänger gibt es bisher nicht. Wer über eine Kreuzung will, muss meist erst mal auf einen Schalter drücken. „Das ist verbesserungswürdig – vor allem dort, wo der Radverkehr zugenommen hat“, so Waack.

Auf 23 Prozent soll der Anteil der Fahrradfahrer steigen: Das bedeutet aber auch: E-Bikes, Stadt- und Lastenräder brauchen Stellplätze, in Wohngebieten, aber auch dort, wo Menschen umsteigen. Ein Parkhaus am Hauptbahnhof ist bereits in Planung und wäre für S-Bahn-Stationen eine sinnvolle Ergänzung.

Bessere Erreichbarkeit der S-Bahn – höhere Taktung

Mal ehrlich, wer nutzt die S-Bahn, um sich durch die Stadt zu bewegen? Genau. Kein Wunder, die Wartezeiten sind lang, und das muss sich ändern, findet Carsten Schulze-Griesbach vom Fahrgastverband Pro Bahn. „Die S-Bahn wird attraktiver, wenn die Taktung dichter wird“. Ein Problem ist aber auch: Je weiter man aus dem Zentrum herausfährt, desto schwieriger ist es mit Haltestellen. Da, wo viele Menschen wohnen oder arbeiten, fährt die S-Bahn einfach vorbei, etwa beim Güterverkehrszentrum von Porsche im Nordwesten oder dem Helmholtz-Zentrum. Neben zusätzlichen Haltestellen braucht es auch neue Linien, etwa Richtung Taucha, um Viertel wie Paunsdorf besser anzubinden.

Mehr Haltestellen im ÖPNV – und Verschmelzung mit der S-Bahn

Bei einer erfolgreichen Verkehrswende alles aufeinander abgestimmt sein – vor allem die unterschiedlichen Angebote. Die S-Bahn sieht Carsten Schulze-Griesbach als Möglichkeit schnell von A nach B zu kommen, um sich dann weiter zu bewegen, in Stadtviertel hinein braucht es aber Straßenbahnen und Busse. Als positives Beispiel nennt er die Haltestelle Leutzsch, wo mehrere Linien abfahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch beim öffentlichen Nahverkehr spielen Taktung, gute Erreichbarkeit, Flexibilität eine wichtige Rolle. „Wenn die nächste Haltestelle Hunderte Meter entfernt ist, dann sinkt die Bereitschaft, den ÖPNV zu benutzen“, sagt Tino Supplies vom Umweltbund Ökolöwe. Besonders an Aufkommensschwerpunkten sieht er Möglichkeiten, auf bestehenden Strecken weitere Haltestellen zu bauen. Langfristig müssten weitere Straßen- und Buslinien entstehen, die verschiedene Stadtviertel besser miteinander verbinden – etwa von Süd nach Ost.

Mehr Stellflächen für Carsharing

Nun gibt es Dinge, die sich weder mit ÖPNV noch dem Fahrrad gut erledigen lassen: Der Großeinkauf im Supermarkt oder bei IKEA, der Familienausflug aufs Land oder die Fahrt in den Urlaub. Doch dafür braucht es nicht unbedingt das eigene Auto: 34 000 Menschen nutzen in Leipzig mittlerweile das Carsharing-Angebot von Teilauto, zu den Kunden gehören private, aber auch gewerbliche Nutzer, etwa Stadtverwaltung oder Sparkasse. Das Unternehmen verfügt über Kleinwagen und Transporter – insgesamt 780 Fahrzeuge. Und wenn es nach Michael Creutzer ginge, dann wären es dreimal so viele, dann müsste man nur ein paar Minuten bis zum nächsten Parkplatz von Teilauto laufen.

Bisher stellen Anbieter von Carsharing ihre Fahrzeuge vor allem auf privaten Grundstücken ab. Doch sobald die bebaut werden, müssen neue Stellplätze her. Teilauto-Geschäftsführer Creutzer sieht die Stadt in der Pflicht: „Sie muss mehr öffentlichen Grund zur Verfügung stellen – da braucht es mal einen richtigen Knall.“