﻿Verkehrswende in Leipzig: So könnte die autoarme Zukunft aussehen

Leipzig. Wohin steuert die Stadt Leipzig? Beim Thema Verkehr in eine Zukunft mit mehr Raum und Lebensqualität für alle Menschen, die in ihr leben. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) will den Straßenverkehr drastisch reduzieren und stellte kürzlich in einer Grundsatzrede klar: „Wir brauchen mehr Freiheit vom Diktat des Autos.“ Fehler aus 100 Jahren autofokussierter Stadtentwicklung müssten Stück für Stück abgemildert, den Bewohnerinnen und Bewohnern in der „hochverdichteten Stadt“ Platz zwischen den Gebäuden zurückgegeben werden. Es brauche mehr grüne Oasen, aber eben auch Raum für sichere und nachhaltigere Fortbewegung.

Wie genau könnte diese Vision einer Verkehrswende in Leipzig aussehen? Heute rollen noch täglich Hunderttausende motorisierte Fahrzeuge über die Straßen – auch, weil es oft an attraktiven Alternativen fehlt. Sicher ist: Die Blechlawinen produzieren Mengen an Abgasen, Lärm und Stress. OBM Jung hat acht Kernthesen formuliert, die letztlich alle auf eine Neuordnung des innerstädtischen Verkehrsraums abzielen. Nur so wird es wohl auch möglich sein, die Alternativen zum Auto nicht nur sicherer, sondern eben auch attraktiver zu gestalten.

Leipziger Grafiker illustriert konkrete Verkehrsideen

Wir haben den Leipziger Künstler PM Hoffmann gebeten, mit uns einen Blick voraus zuwerfen und dabei ganz konkrete Orte im Stadtbild in den Fokus genommen. Wie könnte der Goerdelerring aussehen, wenn es dort statt acht Autospuren viel Platz zum Verweilen, Flanieren, zum Radfahren und zum Einsteigen in die modernen Straßenbahnen gebe? Wie würde der Vorplatz am Leipziger Sportforum wirken, wenn dorthin Fußballfans und Konzertbesucher unterirdisch mit der U-Bahn fahren könnten – so wie es sich OBM Jung bei seiner Vision einer zweiten Citytunnel-Röhre wünscht? Und wie wäre die belebte Eisenbahnstraße, wenn es auf ihr keine Autos, aber dafür viel Platz für flanierende Menschen vor den Cafés, Restaurants und Geschäften gebe?

Zur Person PM Hoffmann wurde 1968 in Leipzig geboren und lebt seitdem in der Messestadt. Nach einem Kunststudium erlangte er als freischaffender Comiczeichner, Illustrator, Grafiker und Art Direktor überregionale Bekanntheit. Er arbeitet regelmäßig für Tageszeitungen und Medienportale im In- und Ausland. Unter anderem illustrierte er 2016 die mit dem Pullitzer Preis ausgezeichneten Recherchen zu den „Panama Papers“.

Passend zu den Illustrationen von PM Hoffmann haben wir zusammengetragen, wie konkret die Pläne bereits jeweils sind und wie realistisch eine tatsächliche Umsetzung wohl wäre.

Innenstadtring ohne Autoverkehr

Ein begrünter und vielleicht sogar komplett autofreier Ring an der Blechbüchse in Leipzig. © Quelle: PM Hoffmann

Noch bis vor einigen Jahren galt auf dem Ring um die Leipziger Innenstadt Radfahrverbot. Er war – und ist es bis heute noch – ein Symbol einer aufs Auto zugeschnittenen Großstadt. Erst durch die Klage eines Leipzigers änderte sich das. Ein Urteil des sächsischen Oberverwaltungsgerichts verpflichtete die Stadt Ende 2018, das seit 1975 geltende Fahrverbot für Radfahrer auf mehreren Abschnitten aufzuheben.

Das ist mittlerweile auf dem westlichen Teil des Rings und vor dem Hauptbahnhof geschehen. Dort haben Radfahrer eine komplette Fahrbahn bekommen, die bis dahin Autos vorbehalten war. Manchen Stadtplanern geht das aber nicht weit genug, sie wollen Autos gänzlich vom Ring verbannen. Jahrzehntelang kreuzten sich hier nahezu alle Wege. Wer von Ost nach West oder Nord nach Süd fuhr, passierte notgedrungen den Ring. Mittlerweile fahren aber immer weniger Kfz auf dem Ring, obwohl die Zahl der in Leipzig zugelassenen Pkw Jahr für Jahr zunimmt – in den vergangenen zehn Jahren um 30.000 auf nunmehr 233.713 Pkw.

Studenten der Bauhaus-Universität Weimar hatten sich daher schon 2018/19 in einem städtebaulichen Entwurfsseminar Gedanken über eine mögliche Wandlung des Rings vom Verkehrs- zum entmotorisierten Stadtraum gemacht. Statt einer bis zu sechsspurigen Straße stellten sie sich Grün- und Freizeitsportanlagen, etwa Basketballfelder oder eine Laufstrecke für Jogger, großzügige Fußwege und Straßenbahnanlagen vor, wo heute ein breites Asphaltband sich um die City legt. Die Innenstadt würde dadurch an den Rändern wachsen. Und statt der Feinstaubverschmutzung würde eine Frischluftschneise gegen Hitzewellen entstehen.

Auf der Tagesordnung steht das momentan im Rathaus nicht. Die Neubewertung der Funktion des Ringes sei ein Prozess der nächsten zehn, 20 Jahre, sagte Michael Jana, Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes, schon vor einem Jahr in der LVZ. Aber das Ziel ist für OBM Jung klar: „Wir müssen den öffentlichen Raum den Zufußgehenden, den Jungen und den Älteren, den Familien, den Menschen mit und ohne Behinderung weitgehend zurückgeben“.

Flaniermeilen in der Stadt

Die Flaniermeile Eisenbahnstraße ohne Autoverkehr. © Quelle: PM Hoffmann

Von Fahrzeugen, Kfz-Lärm und -Abgasen ungestört durch die Straßen bummeln, an Schaufenstern stehen bleiben, auf dem Freisitz beim Aperol in der Sonne sitzen – das kann man in Leipzig noch immer am besten im Stadtzentrum. Andernorts sieht es hingegen für Flaneure mau aus. Fußgänger standen über Jahre nicht im Fokus der Kommunalpolitik. Das sieht man dem Zustand vieler Gehwege an – die nicht nur kaputt, sondern für eine Stadt mit mittlerweile etwa 620.000 Einwohnern an vielen Stellen auch unterdimensioniert sind. „Fußgängerinnen und Fuß­gänger gehören ins Zentrum der Stadtplanung“, lautet eine der Thesen von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), die eine Neuausrichtung der städtischen Verkehrspolitik weg vom Auto, hin zu umweltfreundlicher Mobilität markieren.

Punktuell ist in der Stadt zwar einiges geschehen. Vielerorts dürfen Autos nicht mehr auf Gehwegen parken, was jahrzehntelang gang und gäbe war. Ab November wird die Merseburger Straße in Teilen verkehrsberuhigt. Dann wird der Abschnitt zwischen Karl-Heine- und Aurelienstraße die erste autofreie Zone des Leipziger Westens, die ausschließlich Fußgängern und Radfahrern vorbehalten ist. Nur Lieferwagen dürfen dann in einem festgelegten Zeitfenster ihre Geschäfte anfahren. Bei der Merseburger Straße soll es nach Worten des Fußverkehrsverantwortlichen Friedemann Goerl nicht bleiben: „Ziel der Stadt Leipzig ist es, mehr städtische Räume mit hoher Aufenthaltsqualität zu entwickeln, wo Menschen nicht durch Autos oder Motorräder gestört werden“.

Ein Fußverkehrsentwicklungsplan soll bis Jahresende vorliegen. Darin sollen sich dann auch Ergebnisse einer von der Stadt in Auftrag gegebenen Potenzialanalyse für Flaniermeilen wiederfinden. Darin wurden zwei Pilot-Flaniermeilen untersucht: die Otto-Schill-Straße über Kolonnadenstraße, Schrebergäßchen und Sebastian-Bach-Straße sowie die Gottschedstraße über Elsterstraße, Poniatowskiplan, Waldplatz (Arena) und Friedrich-Ebert-Straße.

Allerdings wird auch mit diesen Maßnahmen der Fußverkehr in Leipzig nicht wieder den Stellenwert einnehmen, den er einst hatte. 1991 legten die Leipziger noch 39 Prozent ihrer Wege zu Fuß zurück, dieser Anteil sank bis 2018 auf 27 Prozent. Und im Jahr 2030 werden es nach Prognosen der Stadtverwaltung nur noch 23 Prozent sein – die Hauptverkehrsträger würden dann der motorisierte Individualverkehr (30 Prozent) und der Radverkehr (27 Prozent) sein. Der öffentliche Personennahverkehr kommt demnach mit 20 Prozent nur noch an vierter Stelle.

Zweiter Citytunnel mit U-Bahn-Halt am Sportforum

U-Bahn-Station am Leipziger Sportforum. © Quelle: PM Hoffmann

Unter Experten ist es unstrittig, dass ein Ost-West-Tunnel für die S-Bahn Leipzigs Verkehrsprobleme deutlich entschärfen würde. Auch die Politik steht hinter diesem Plan: Sowohl der Freistaat Sachsen als auch führende Vertreter der Nahverkehrsverbände haben erklärt, dass sie die „Erfolgsgeschichte“ des Netzes fortschreiben wollen. Aber fest steht auch: Ohne die Hilfe des Bundes ist eine auskömmliche Finanzierung dieses mehrere Milliarden Euro teuren Projekts illusorisch; der Freistaat Sachsen könnte diese Kosten nie alleine stemmen. Und die Bundeshilfen dürften erst fließen, wenn Leipzig deutlich mehr als eine Million Einwohner zählt.

Zumindest der favorisierte Streckenverlauf ist schon relativ klar: Die Ost-West-Route müsste von Plagwitz zur Lindenauer Angerbrücke und von dort unter der ­Jahnallee zum Hauptbahnhof verlaufen, wo dann ein Kreuz mit der anderen Citytunnel-Röhre entsteht, heißt es unter Experten. Und von dort ginge es dann weiter in die dicht besiedelten Wohngebiete im Leipziger Osten. Ein Vorteil: Das Leipziger Sportforum würde direkt angeschlossen – die Autoflut, die bei Groß-Events regelmäßig das Stadtgebiet überschwemmt, würde deutlich abebben.

Breite Radwege auf der Hauptverkehrsader Prager Straße

Breite Radwege auf der Prager Straße. © Quelle: PM Hoffmann

1,85 Meter breit sind im Durchschnitt die Straßenstreifen, auf denen Radfahrer sich auf mittlerweile mehr als 500 Kilometern einigermaßen sicher durch Leipzig fortbewegen können. Allerdings reicht diese Weite kaum zum Überholen, ohne dabei die weiße Trennlinie zu überfahren und Gefahr zu laufen, mit einem Auto zu kollidieren. Doch genau hier unterscheidet sich der Rad- vom Kfz-Verkehr. Denn wer mit seinem Rad nur zügig von A nach B kommen will, bleibt derzeit häufig an gemächlich Dahinradelnden hängen, für die eher der Weg das Ziel zu sein scheint. Ständiges Abbremsen und Anfahren – bei einer Fortbewegung allein durch Muskelkraft kein wirkliches Vergnügen.

Die Alternative: Extrabreite Radwege, wie sie sich unser Zeichner beispielsweise auf der Prager Straße vorstellt – und wie es sie in fahrradfreundlichen Städten wie Kopenhagen oder Gent, wo die Menschen jeden dritten Weg auf dem Rad zurücklegen (Leipzig: 19 Prozent), längst gibt. Dort, wo es etwa vierspurige Straßen gibt, könnten zum Beispiel zwei Spuren in eine Fahrradstraße umgewandelt werden, auf der dann auch Radverkehr in zwei getrennten Richtungsfahrbahnen fließen kann. „Wir brauchen ein flächen­deckendes, sicheres und großzügiges Radwegenetz“, ist Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) überzeugt. Nur so werde Radfahren wirklich attraktiv und das Ziel der Stadt, den Radverkehrsanteil bis zum Jahr 2030 auf 27 Prozent zu erhöhen, erreichbar.

Flächendeckend lässt sich die Idee mehrspuriger Radwege aufgrund der zum Teil engen Gründerzeitbebauung in Leipzig allerdings nicht umsetzen. Denkbar wäre aber durchaus eine West-Ost-Route. Das würde den Radverkehr dort deutlich komfortabler machen. Die Jahnallee benutzen heute in der Spitze bereits täglich 10.698 Radfahrer, den Grimmaischen Steinweg an der Alten Hauptpost sogar 10.784 Radfahrer – und damit nahezu halb so viel, wie Autos etwas weiter östlich an der Alten Messe in der Prager Straße gezählt werden. Nur dass die Radwege deutlich schmaler sind.

Eine Ringbahn durch Leipzig – mit Haltestelle in Eutritzsch

Eine Station der modernen Leipziger Ringbahn am Eutritzscher Markt. © Quelle: PM Hoffmann

Offiziell hat es die „Ringbahn“ noch gar nicht auf die Agenda der Leipziger Verkehrsplaner geschafft – dass sie gebraucht wird, steht allerdings nicht infrage. Auf die Tagesordnung hat sie unter anderem Zukunftsforscher Kai Gondlach gesetzt – nachdem sich der SPD-Arbeitskreis für Stadtentwicklung und Umwelt schon vor fünf Jahren für ein ähnliches Projekt stark gemacht hatte. Gondlachs Botschaft: Um den motorisierten Individualverkehr möglichst deutlich zu reduzieren, brauche Leipzig „eine autonome Ringbahn“, die „etwa über Grünau, Gohlis-Nord, Paunsdorf, Lößnig und Großzschocher“ führe und „mit einem Außenring über Borsdorf, Taucha, Seehausen, Markranstädt und Markkleeberg“ ergänzt werden sollte.

Die neue Ringtrasse würde in etwa dem sogenannten mittleren Ring entsprechen, auf dem Leipzigs Verkehrsplaner eigentlich bislang den Autoverkehr bündeln wollten. Gondlach will diese Aufgabe jetzt mit „Straßenbahn, S- oder U-Bahn“ lösen – notfalls auch nur mit einer Straße, die aber hauptsächlich dem Nahverkehr vorbehalten bleiben soll.

Der SPD-Arbeitskreis will eine „Ringbahn“ dagegen als S-Bahn in einem Radius von drei bis vier Kilometern rings um das Stadtzentrum etablieren, mit neuen Stationen in den Stadtteilen und verknüpft mit bereits etablierten Straßenbahn-Haltestellen für die weiterführende Vernetzung. Ein Großteil der Gleise seien bereits vorhanden, werde zum Teil aber noch ausschließlich für den Güterverkehr genutzt, argumentierten die Sozialdemokraten bereits 2018. Profitieren würden vor allem Stadtteile wie Kleinzschocher und Großzschocher, die endlich an das S-Bahn-Netz angeschlossen würden. Auch eine Station am Cospudener See würde die Möglichkeit bieten, umweltfreundlich an den Strand zu kommen.

LVZ