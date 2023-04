﻿Verletzung von Naturschutz: Mehr Rücksicht auf Leipzigs biologische Klimaanlagen

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Wohnungsbrand in Leipzig Sellerhausen-Stünz: Zwei Kinder unter den Verletzten

Am Mittwochabend ist es in Leipzig zu einem Wohnungsbrand gekommen. Zwei Kinder und eine Seniorin mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Brandursachenermittler untersucht heute den Unglücksort.