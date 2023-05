28-Jährige vermisst: Leipziger Polizei bittet um Hinweise

Leipzig. Die Leipziger Polizei sucht nach eine vermissten 28-Jährigen. Jenny E. gilt seit Sonntag 17 Uhr als vermisst, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuletzt gesehen wurde die Gesuchte bei einem Krankenhaus in der Morawitzsstraße in Probstheida. Eine Eigengefährdung könne laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Deswegen bittet sie auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

vermisst gesucht von der Polizei wird jenny E. zuletzt gesehen Leipzig Probstheida © Quelle: Polizei Sachsen

Jenny E. wird von der Polizei als circa 1,60 Meter groß beschrieben. Ihr scheinbares Alter entspreche 28 bis 30 Jahren. Sie wird als hager und blass beschrieben. Jenny E. hat braune Haare, die lang und glatt sind. Sie trug zuletzt eine schwarze Jogginghose, einen dunkelgrünen Parka, eine dunkle Brille und rötliche Schuhe.

Wer Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann oder Kontakt mit Jenny E. hatte, kann sich beim Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmanns-Straße 19 oder per Telefon unter der Nummer (0341) 30 300 melden.