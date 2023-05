28-Jährige nach Polizeisuche wieder aufgetaucht

Leipzig. Die Leipziger Polizei hat eine gesuchte 28-Jährige wiedergefunden. Sie galt seit Sonntag als vermisst, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Dienstag sei die Gesuchte in ihrer Wohnung gefunden und in eine Klinik gebracht worden. Nähere Angaben machte die Polizei nicht.

Vor ihrem Verschwinden war die Frau zuletzt bei einem Krankenhaus in Probstheida gesehen worden. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde zwischenzeitlich die Bevölkerung um Hilfe gebeten.

