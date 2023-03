﻿Tote Leipziger Studentin Yolanda K.: Behörden schließen Verbrechen nicht aus

In diesem Waldstück in der Nähe des sachsen-anhaltischen Freyburg wurden die sterblichen Überreste von Yolanda K. entdeckt.

Leipzig. „Es war noch einmal ein Schock, von ihrem Tod zu erfahren“, sagt Peter K. Nachdem ein Spaziergänger am vorigen Sonnabend die Knochen seiner Tochter Yolanda (23) in einem Waldstück zwischen Freyburg an der Unstrut und Großwilsdorf im sachsen-anhaltischen Burgenlandkreis gefunden hatte, auch ihre Jacke und was sie sonst bei sich hatte, vergingen noch einige Tage, bis es traurige Gewissheit war: Das, was zur Obduktion in der Rechtsmedizin lag, waren die sterblichen Überreste, der am 25. September 2019 verschwundenen Leipziger Studentin. „Andererseits“, so Peter K. gegenüber der LVZ. „ist diese jahrelange Anspannung und Ungewissheit, was mit meiner Tochter passiert ist, ganz einfach vergangen.“

Dabei ist es laut Angaben der Ermittlungsbehörden noch ziemlich rätselhaft, was Yolanda K. am Tag ihres Verschwindens zugestoßen ist. Gegen 14.15 Uhr verließ sie ihre Wohngemeinschaft in der Leipziger Körnerstraße, wollte zu Ikea nach Günthersdorf. Ein Busfahrer sah sie kurz vor ihrem Aussteigen. Später wollte sich Yolanda K., die an der HTWK in Leipzig Architektur studierte, mit einer Freundin treffen. Ihr ursprüngliches Ziel: Der Campus Neuwerk der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle, wo zu der Zeit die „Herbstsession“ stattfand. Doch sie meldete sich weder bei ihrer Freundin, noch kehrte sie in ihre Wohngemeinschaft zurück. Ihr Handy war ab 14.15 Uhr aus dem Funknetz ausgeloggt – da war sie noch in der Nähe ihrer Wohngemeinschaft.

Yolanda K. © Quelle: Bildschirmfoto: Wolfgang Sens

Wie kam sie zu dem Waldstück bei Freyburg, wo man jetzt ihre sterblichen Überreste fand? Das Gebiet ist fast 60 Kilometer von der Burg Giebichenstein und von Ikea entfernt, ihr Zuhause in der Leipziger Südvorstadt ist noch weiter weg. „Warum sie dort war und wie sie dahin kam, ist eine Frage, die uns brennend interessiert“, meint Staatsanwalt Andreas Ricken auf Anfrage. Obwohl die Polizei auch im benachbarten Sachsen-Anhalt nach der Vermissten suchte, hatten die Ermittler diesen Wald bisher nicht auf dem Radar. Es gab schlicht keine Hinweise, die eine Suche dort gerechtfertigt hätten.

Nach dem Knochenfund sind aus Sicht der Staatsanwaltschaft noch einige Fragen offen. Etwa: War Yolanda K. allein in dem Wald oder in Begleitung? Ist sie am Fundort gestorben oder wurde ihr Leichnam dort abgelegt? Aktuell gibt es für die Ermittler anhand der Auffindesituation keinen Hinweis darauf, dass Yolanda K. einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Es gebe keine objektiven Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Allerdings sei es nicht ausgeschlossen, dass im Laufe der Ermittlungen noch Details ans Licht kommen, die doch auf einen möglichen Straftatverdacht hindeuten. Ein Verbrechen wird mithin derzeit nicht ausgeschlossen. Bis voraussichtlich Ende März/Anfang April sollen erste Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung der gefundenen Knochen zu Todesursache und -zeitpunkt vorliegen, schätzt der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Yolandas Vater Peter K. © Quelle: MDR/privat

Als wahrscheinlich gelten aktuell zwei Szenarien: Entweder starb Yolanda K. bei einem Unfall durch gesundheitliche oder andere Ursachen. Oder aber die Studentin verübte Suizid. Dass sich seine Tochter selbst das Leben nahm, glaubt Peter K. aber nicht. „Ich sehe dafür keine Anhaltspunkte“, erklärt er auf LVZ-Anfrage. „Aber es gibt bei jedem Menschen Situationen, in denen man die Kontrolle verliert. Sie hatte unheimliche Energie, war aber auch irgendwo in sich selbst gefangen.“ Andererseits sei nach seiner Kenntnis kein Abschiedsbrief am Fundort der sterblichen Überreste gefunden worden.

Also doch ein gesundheitliches Problem? Die Studentin litt bekanntermaßen an wiederkehrenden Ohnmachtsanfällen und war deshalb schon einmal in eine hilflose Situation geraten. „Das ist auf jeden Fall ein Gedanke, den man weiter verfolgen muss“, so Ricken. Auch Yolandas Vater hält das für plausibel. „Sie war die letzten ein, zwei Jahre körperlich geschwächt, das hat sie mitgenommen“, sagt er. „Es kann gut möglich sein, dass ein solcher Ohnmachtsanfall eine Rolle gespielt hat.“

Doch warum sollte seine Tochter in einer solchen gesundheitlich riskanten Verfassung überhaupt allein in ein Waldstück gegangen sein, das so abgelegen ist, dass ihr Leichnam über Jahre hinweg nicht entdeckt wurde? „Sie liebte es, in der Natur zu sein“, erzählt Peter K. „Am Tag ihres Verschwindens war es nachmittags sehr schön. Wahrscheinlich hatte sie spontan die Idee, ein bisschen in den Wald zu gehen. Das hat sie gern mal gemacht.“

Yolandas Vater: Probleme mit Scientology „totaler Unfug“

Zumindest zeitweise hatten die Behörden allerdings auch untersucht, ob das Schicksal der Studentin mit der umstrittenen Scientology-Organisation zu tun haben könnte. Yolanda K. hatte bis zwei Jahre vor ihrem Verschwinden Kontakt zu Scientology, bevor sie sich den evangelischen Freikirchen zuwandte. Laut Polizeiangaben war der Wechsel ihres Glaubens in die Ermittlungen einbezogen worden. Zumal Yolandas Vater im Juni 2022 gegenüber der LVZ eingeräumt hatte, sich mit dieser Organisation zumindest beschäftigt zu haben. Und die Mutter der Studentin– die Eltern sind geschieden – war Pressesprecherin der Scientology Kirche Basel.

Peter K. wird bei dem Thema noch immer regelrecht wütend. Yolanda sei nie Mitglied bei Scientology gewesen, habe lediglich an einigen Veranstaltungen teilgenommen. Dass sie angeblich Probleme beim Austritt aus der Organisation gehabt habe, seien „totaler Unfug“. Es habe auch keine Scientology-Organisation gegeben, die ihre Adresse hatte. Aus Respekt vor ihrem Glauben soll auch der Pastor der freikirchlichen Gemeinde in Leipzig, bei der Yolanda K. war, die Beerdigung in ihrer Heimat Baden-Württemberg begleiten. „Von der Kriminalpolizei wurde getan, was getan werden konnte“, sagt er. „Aber nach dreieinhalb Jahren wollen wir abschließen und Abschied nehmen können.“