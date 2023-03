﻿Das traurige Schicksal von Yolanda K.: Eine Chronologie der Ereignisse

Leipzig. Jahrelang hat der Fall um die vermisste Leipziger Studentin Yolanda K. die Bevölkerung bewegt. Die Suche fand vergangenen Samstag ihr tragisches Ende: Ein Spaziergänger entdeckte in einem Wald bei Freyburg in Sachsen-Anhalt die Knochen der 23-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft Leipzig mitteilte.

Vor mehr als dreieinhalb Jahren verließ Yolanda ihre Wohnung und kehrte nie wieder zurück. Eine rechtsmedizinische Untersuchung gibt traurige Gewissheit: bei den Überresten handelt es sich um die der vermissten Studentin. „Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor“, so die Staatsanwaltschaft. Darauf lasse die Auffindesituation nicht schließen, sagte Behördensprecher Andreas Ricken auf LVZ-Anfrage. Doch wie sind die Knochen in das Naturgebiet gekommen, wo Yolanda doch zuletzt auf dem Weg zum Ikea-Einrichtungshaus in Günthersdorf gewesen sein soll? Diese und viele Fragen lässt die Staatsanwaltschaft am Donnerstag unbeantwortet.

Das Verschwinden der jungen Frau hatte große Wellen geschlagen. Über viele Monate und Jahre wurden immer wieder Suchaktionen und Zeugenaufrufe gestartet, in der Hoffnung, die Leipzigerin zu finden. Lesen Sie hier die Ereignisse im Überblick:

Yolanda verlässt ihre WG – und verschindet spurlos

25. September 2019: Die damals 23-Jährige verließ an jenem Mittwochnachmittag vor dreieinhalb Jahren ihre WG in der Körnerstraße im Leipziger Zentrum-Süd. Um 14.15 Uhr wurde ihr Handy dort das letzte Mal geortet. Sie soll sich auf den Weg in das Ikea-Kaufhaus in Günthersdorf gemacht haben. Ob sie jedoch dort ankam, ist ungewiss, teilt die Polizei damals mit. Weil Yolanda K. an unregelmäßigen, nicht vorhersehbaren Ohnmachtsanfällen leidet, sei nicht auszuschließen, dass sie sich in Not befindet, heißt es.

30. September 2019: Spürhunde haben die Spur der Architekturstudentin bis zum Südplatz verfolgt, die Polizei werte Material von Überwachungskameras aus. Trotzdem: Von der Studentin fehlt jede Spur. Ihr Vater bittet deswegen die Bevölkerung in einer Fernsehsendung des MDR um Mithilfe bei der Suche. Noch wenige Tage vor ihrem Verschwinden habe er seine Tochter in der Messestadt besucht.

Intensive Suchmaßnahmen der Leipziger Polizei

8. Oktober 2019: Mittlerweile hat die Leipziger Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Hundert Polizisten und drei Sprühunde suchen Wiesenflächen und Gebüsche in Günthersdorf, in der Nähe des Ikea-Kaufhauses, ab. „Wir gehen allen Ermittlungsansätzen nach“, erklärt Staatsanwalt Andreas Ricken damals. Auch eine Straftat sei nicht auszuschließen. Eine Woche später suchen Taucher der Polizei im Elster-Saale-Kanal sowie in einem Tümpel hinter dem Möbelkaufhaus nach der gebürtigen Baden-Württembergerin. Einen konkreten Hinweis habe es allerdings nicht gegeben, so die Staatsanwaltschaft. Die Suche bleibt ohne Ergebnisse.

17. Dezember 2019: Ein Fährtenspürhund folgt Yolandas Spur bis zu dem Gelände der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Dort wollte die junge Frau am Tag ihres Verschwindens mit einer Freundin eine Veranstaltung besuchen. Vier Polizeihunde suchen auf dem Gelände und in den Gebäuden der Hochschule nach einem Zeichen der Studentin, auch Taucher werden im angrenzenden Mühlgraben eingesetzt.

Yolanda bleibt verschwunden

23. September 2020: Fast ein Jahr später wirft der Fall Yolanda weiterhin Rätsel auf. Ihr Vater appelliert in einem Interview in der MDR-Fernsehsendung „Kripo live“ erneut an Zeugen. Die Behörden schließen ein Verbrechen weiterhin nicht aus. Doch „so lange wir nichts anderes hören, behalten wir auch die Hoffnung“, heißt es aus Yolandas Familie.

24. September 2021: Die Architekturstudentin bleibt wie vom Erdboden verschluckt, und das seit zwei Jahren. Neue Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort gibt es nicht. Was ist an jenem Mittwoch passiert? „Man versteht es nicht. Eine Person kann doch in Deutschland nicht einfach so verschwinden“, rätselt ihr Vater verzweifelt. Kurz bevor sie das letzte Mal gesehen wurde, hatte sie sich ein Flugticket gekauft. Sie plante eine Auszeit in Jordanien, wo sie für einige Monate studiert hatte. Aber wäre sie einfach so fortgegangen, ohne sich zu melden? Ihr Vater kann sich das nicht so recht vorstellen. Dennoch schließe er kein Szenario aus. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach wie vor in alle Richtungen.

Fernsehsendung bringt frischen Wind in die Ermittlungen

29. Juni 2022: Der Vermisstenfall erlangt durch die ZDF-Sondersendung „Aktenzeichen XY … Vermisst“ deutschlandweit Aufmerksamkeit. Besonders eine Frage beschäftigte danach die Zuschauer: Hat der Fall Yolanda etwas mit Scientology zu tun? Yolanda hatte offensichtlich Beziehungen zu der Gemeinschaft. Das sei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen, erklärt eine Sprecherin der Polizei in der Sendung. Die junge Frau engagierte sich zum Zeitpunkt ihres Verschwindens zwar in den evangelischen Freikirchen. Doch noch zwei Jahre zuvor sei sie in der kontroversen Organisation involviert gewesen. Auch ihrer Mutter wird nachgesagt, Scientology-Mitglied gewesen zu sein.

Auch eine Baugrube gerät ins Interesse der Bevölkerung. Nachdem Leichenspürhunde die Fährte der Studentin bis zur Kunsthochschule in Halle folgten, schlug einer der Vierbeiner an einer Stelle an, wo zum Zeitpunkt des Verschwindens von Yolanda eine Baugrube ausgehoben war. Als die Polizei später nach der Vermissten suchte, war diese Grube schon wieder zugeschüttet. Ein Georadar spürte jedoch keine Unregelmäßigkeiten oder Fremdkörper auf, wie in der Sendung bekannt wird. Die Spur verliert sich dort.

25. Oktober 2022: Die Polizei startet einen neuen Zeugenaufruf. Gesucht wird jetzt ein 30-jähriger Mann. Er soll sich mit der Leipzigerin kurz vor ihrem Verschwinden an der Straßenbahnhaltestelle Richard-Lehmann-Straße/HTWK unterhalten haben. Danach sei sie in eine Tram Richtung Connewitz eingestiegen. Außerdem soll ein Berufskraftfahrer am späten Nachmittag des 25. Septembers 2019 eine junge Frau gesehen haben, bei der es sich basierend auf der Zeugenbeschreibung um die Studentin handeln könnte. Sie sei hinter dem Ikea-Einrichtungshaus auf einem Weg am Saale-Elster-Kanal entlang und über eine Brücke weiter in Richtung der Bundesstraße 181 gelaufen.

25. Februar 2023: Ein Passant findet die Überreste der verschwundenen Leipzigerin. Die langjährige Suche nach Yolanda kommt damit zu einem tragischen Ende. Die Ermittlungen dauern aber weiter an.