﻿Das traurige Schicksal von Yolanda K.: Eine Chronologie der Ereignisse

Schauspielerin Antonia Waßmund: „Auf der Bühne verkörpere ich immer direkt einen spezifischen ,Typ Frau’“

Antonia Waßmund ist erst seit wenigen Monaten Altenburgerin. Die 25-Jährige bezog hier ihre erste eigene Wohnung und ist Schauspielerin am Theater. Das Alleinsein in der neuen Stadt sieht sie gar nicht so negativ – dank eines Ratschlags ihrer Großmutter.