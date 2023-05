Vermisster 27-Jähriger aus Leipzig-Marienbrunn wird in Klinik medizinisch versorgt

Leipzig. Ein seit Anfang Mai vermisster 27-Jähriger aus Leipzig-Marienbrunn ist gefunden worden. „Inzwischen ist bekannt, dass der Vermisste sich in einem Krankenhaus in Sachsen-Anhalt befindet und dort medizinisch versorgt wird“, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die junge Mann hatte am 28. April seine Wohnung in der Arno-Nitzsche-Straße verlassen. Tage später war er aufgrund eines schlechten Gesundheitszustands von Polizeikräften in Beilrode (Nordsachsen) angesprochen und später in ein Krankenhaus nach Torgau gebracht worden. Diese Klinik hatte er dann am 2. Mai in unbekannte Richtung verlassen.

Nun ist der 27-Jährige aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt gefunden worden. Zu seinem Gesundheitszustand wurden keine Angaben gemacht.