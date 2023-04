﻿ Vermummung oder Gesundheitsschutz? – Streit um das Maske-Tragen bei Demos in Leipzig

Leipzig. „Dem Montagszirkus entgegen“, „Nazis wegbassen“ – unter Mottos wie diesen gehen jede Woche Menschen in Leipzig gegen Rechtsextreme und Verschwörungsideologen auf die Straße. Wer zu Corona-Zeiten demonstrierte, für den war die Maske zeitweise Pflicht. Jetzt, nach Auslaufen der sächsischen Coronaschutzverordnungen, tragen sie einige aber immer noch freiwillig. Und Polizei, Politikerinnen, Aktivisten und Sicherheitsbehörden sind sich uneinig in der Frage: Ist das schon Vermummung oder noch Gesundheitsschutz?

„Es gibt Menschen, für die ist die Pandemie nicht vorbei“, sagt eine Sprecherin von „Leipzig nimmt Platz“ auf LVZ-Nachfrage. Auch in den Versammlungen der Initiative säßen Jüngere mit Maske. Ihnen sei es wichtig, sich und andere zu schützen. „Umso schlimmer wenn sie bei Demonstrationen raus gezogen würden oder gar Anzeigen fürchten müssen“.

Auch das Sächsische Innenministerium sieht im Mund-Nasen-Schutz weiterhin die Möglichkeit, Infektionen vorzubeugen. Unter bestimmten Umständen könne er bei Versammlungen jedoch trotzdem verboten sein, heißt es in einer Antwort des sächsischen Innenministeriums auf die Anfrage der Linken-Politikerin Juliane Nagel. „Immer dann wenn das Tragen darauf abzielt, die Feststellung der Identität zu verhindern.“

Versammlungsrechtler: Nur vage Regelungen im Gesetz

Besonders in der linken Szene sind Aktivistinnen darauf bedacht, nicht von der Polizei oder dem politischen Gegner erkannt zu werden. Aber ab wann ist es überhaupt nicht mehr möglich, die Identität noch festzustellen?

Professor Christoph Enders, Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Recht, Staats- und Verfassungslehre an der Universität Leipzig © Quelle: UnI Leipzig

Die Entscheidung, wann es zu viel wird, treffen die Beamten selbst – eine konkrete Regelung gibt es im Versammlungsgesetz nicht. „Das ist sehr vage gehalten“, sagt der renommierte Versammlungsrechtler und Leipziger Uni-Professor Christoph Enders. Eine Präzisierung sei auch schwierig, weil es nicht unbedingt um die Sichtbarkeit bestimmter Sinnesorgane gehe, sondern um die Motivation. „Die muss ein Polizist aus den subjektiven Gesamtumständen schlussfolgern.“

Die Polizeidirektion Leipzig verweist auf Anfrage ebenfalls auf den Einzelfall. Bei der Bewertung könnten zusätzlich zum Mund-Nasen-Schutz getragene Kleidungsstücke eine Rolle spielen, ebenso das Wetter. Konkreter wird es nicht.

Die LVZ hat auch mit Demonstrantinnen und Demonstranten gesprochen. Eine von ihnen erzählt, sie habe bei einer Demonstration gegen Polizeigewalt eine Maske getragen und sich dann die Kapuze aufgrund der Temperaturen über den Kopf gezogen. „Es war arschkalt“, sagt sie. Trotzdem habe sie wegen der Kombination eine Strafanzeige bekommen.

Sitzblockade gegen eine Demonstration im November 2022 in Leipzig. © Quelle: Stella Weiß

Mehrere Beschwerden gegen die Polizei

Fälle wie diese lassen sich im Nachhinein schwer nachvollziehen und inwiefern tatsächlich ein Verstoß vorliegt, entscheidet letztendlich die Justiz. Eine Anfrage bei der Leipziger Staatsanwaltschaft zu konkreten Zahlen und einer Einschätzung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutz blieb aus Zeitgründen unbeantwortet. Allgemein lässt sich so nur konstatieren, dass es sich bei einer geahndeten Vermummung um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die mit einer Geldbuße bestraft werden kann.

Aber es geht hier nicht nur um das Tragen von Masken, sondern um einen grundsätzlichen Konflikt zwischen der Polizei, vorrangig jungen Demonstranten und deren Eltern. Letztere halten den Umgang mit ihren Kindern für problematisch, etwa das Auflösen von Straßenblockaden mit Gewalt. Sie haben Beschwerden gesammelt, trafen Polizeipräsident René Demmler zum Gespräch.

Ziel sei es das Handeln der Polizei transparenter darstellen zu können, heißt es dazu ganz allgemein in einer Erklärung der Polizeidirektion. Vorhalte und Kritik würden in die Nach und -vorbereitungen von Einsätzen mit einfließen. Eine Teilnehmerin des Gesprächs sagt, dass es in den vergangenen Wochen etwas ruhiger zugegangen sei. „Mal sehen, ob das so bleibt.“