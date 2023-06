﻿Verstärkte Kontrollen auch an Straßen und Bahnhöfen außerhalb von Leipzig

Leipzig. Am Wochenende müssen Leipzigerinnen und Leipziger verstärkt mit Polizeikontrollen rechnen: So ist in Erwartung an Ausschreitungen zum „Tag X“ nach der Urteilsverkündung gegen Lina E. ein Großteil des Stadtgebiets seit Freitagabend zum sogenannten „Kontrollbereich“ ausgewiesen. Er erstreckt sich über weite Teile des Zentrums, der Südvorstadt und Connewitz sowie bis in den Osten und Westen der Stadt. Aber auch außerhalb dieser Zone und außerhalb des Stadtgebiets wird laut Polizei ab Samstag verstärkt geprüft: Etwa an Bahnhöfen rund um Leipzig und entlang der Bundesstraßen.

Betroffen seien davon ab Samstagnachmittag alle Bundesstraßen und größeren Straßen, die Richtung Stadtzentrum führten, sagte Chris Graupner, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, am Freitag. An Kontrollpunkten im Umkreis der jeweiligen Autobahnabfahrten werden Beamte aus verschiedenen Bundesländern den Zustrom in die Stadt beobachten, Autos bei Bedarf anhalten – und kontrollieren. Die Hotspots werden sich dabei laut Polizeisprecher erst im Verlauf des Einsatzes herauskristallisieren.

Bundespolizei kontrolliert auch an umliegenden Bahnhöfen

Zudem sei die Bundespolizei an Bahnhöfen in und um Leipzig im Einsatz, um den Reiseverkehr in die Messestadt zu überwachen. „Wir prüfen, welche Klientel sich in den Zügen befindet und werden entsprechend kontrollieren“, sagte Yvonne Manger, Sprecherin der Bundespolizei Leipzig. An welchen Bahnhöfen die Kontrollen hauptsächlich stattfinden, sei zunächst nicht klar; die Polizei werde am Samstag dynamisch auf das Geschehen reagieren. „Ziel ist es, dass alle Reisenden, die friedlich nach Leipzig kommen wollen, auch friedlich in Leipzig ankommen.“ Was Manger aber schon jetzt sagen könne: Der Bahnhof in Leipzig-Connewitz werde beim Einsatz sicher eine Rolle spielen.

Polizei: „Wir empfehlen, den Personalausweis mitzunehmen.“

Im Kontrollbereich, der einen Großteil der Stadt umfasst, sollen übers ganze Wochenende sogenannte „verdachtsunabhängige Kontrollen“ durchgeführt werden, sagte Graupner. Innerhalb des Kontrollbereichs dürfen die Beamten von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, ohne besonderen Grund die Personalien von Personen verlangen, sowie „Folgemaßnahmen“ durchführen. Dazu zähle etwa die Durchsuchung der Betroffenen selbst und ihrer Taschen oder Rucksäcke.

Es bestehe allerdings auch in der Kontrollzone keine Pflicht, den eigenen Personalausweis dabei zu haben, sagte Chris Graupner von der Polizeidirektion Leipzig. „Wir empfehlen aber natürlich, den Ausweis am Wochenende mitzunehmen.“ Wer den Personalausweis nicht dabei habe, könne sich bei einer Kontrolle zur Not auch mit einem anderen Dokument ausweisen.

Ist die Identität trotzdem nicht nachweisbar, stehe den Beamten eine Identifizierung über das Einwohnermelderegister zur Verfügung. Zur Not begleite die Polizei auch mal nach Hause, um den Ausweis abzuholen. „Am Ende unterliegt es aber der Entscheidung der jeweiligen Einsatzkräfte, wie und ob sie Personalien aufnimmt.“

