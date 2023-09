Die Staatsanwaltschaft wertet es als Mordversuch: Der 38-jährige Mustafa A. soll in Leipzig-Möckern versucht haben, seine Ehefrau zu töten, weil er ihren Trennungswunsch nicht akzeptiert habe. Zum Prozessauftakt schwieg der Angeklagte zu den Tatvorwürfen.

Leipzig. Er soll sie beinahe getötet haben, weil sie sich von ihm trennen wollte: Der aus dem Irak stammende Mustafa A. (38) muss sich seit Montag wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau am Landgericht Leipzig verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 12. Februar dieses Jahres in ihrer Wohnung in der Landsberger Straße im Stadtteil Möckern mit einer Hantelscheibe auf die zwei Jahre jüngere Patricia A. losgegangen zu sein.