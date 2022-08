﻿Versuchter Totschlag mit Dönermesser – Spur führt in Leipziger Drogenszene

Mit einem gewaltigen Dönermesser soll ein Mann in der Eisenbahnstraße auf einen Kontrahenten losgegangen sein. Seit Mittwoch rollt das Landgericht den Fall auf. Doch die Beteiligten wollen nichts sagen.

Leipzig. Es waren dramatische Szenen, die sich im Sommer vor zwei Jahren in der Leipziger Eisenbahnstraße abspielten. Am helllichten Tag wurde ein Mann auf offener Straße mit einem Dönermesser angegriffen und beinahe getötet. In höchster Not konnte er sich in ein Bistro retten. Beim Prozessauftakt am Mittwoch im Landgericht wurde klar: Die Spur führt möglicherweise in die Drogenszene.

Nach Überzeugung der Ermittler handelt es sich bei dem Angreifer um Ahmad O. (25). Die Staatsanwaltschaft Leipzig wirft dem Iraker versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Laut Anklage soll er am 1. August 2020 gegen 13.10 Uhr seinen Kontrahenten Ammar A. mit einem 80 Zentimeter langen Dönermesser attackiert haben. Zunächst habe er ihm einen Hieb auf den Rücken versetzt, dann mit einer Schlagbewegung von oben nach unten den Hals seines Widersachers angegriffen.