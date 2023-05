Verwirrung an der Karlbrücke - der Freitag in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

vielleicht erinnern Sie sich, dass wir vor wenigen Tagen über mögliche Polizeikontrollen an der Karlbrücke in Schleußig berichteten. Damals stand die Frage im Raum, ob die Polizei Radfahrer bestraft, die im Baustellenbereich nicht absteigen. So hatten es Kolleginnen und Kollegen zumindest gehört. Die Polizei stellte klar: Radfahrende dürften durchaus im Sattel sitzend und in die Pedale tretend die Brücke passieren. Absteigen sei nicht nötig. So hatte es auch das Verkehrs- und Tiefbauamt Anfang April gesehen: „Fußgängerinnen und Radfahrer können während der gesamten Bauzeit eine Querung vor Ort benutzen – in der ersten Bauphase vorerst die nördliche Seite der Bestandsbrücke mit durchgängig drei Metern Breite“, hieß es damals.

Doch die Bürgerpolizei des Polizeireviers Leipzig-Südwest und der Stadtordnungsdienst handelten Anfang Mai anders. Wie eine Polizei-Sprecherin jetzt bestätigte, ermahnten Bürgerpolizisten und Vertreter des Stadtordnungsdienstes etliche Radfahrer wegen ihres „verbotswidrigen Befahrens des Gehwegs“. Dabei seien einigen Radlern Verwarngelder aufgebrummt worden. Auch danach hätten Polizistinnen und Polizisten auf Streife die Brücke in unregelmäßigen Abständen kontrolliert. Zwar stehen auf Schleußiger Seite in etwa 100 Meter Abstand und auf Plagwitzer Seite rund 50 Meter vor Baustellenbeginn Sackgassen-Schilder, die signalisieren, dass man sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad durchkommt – doch das bedeutet eben offenbar nicht, dass man durchweg im Sattel sitzen bleiben darf. Die verwirrende Situation stellt mein Kollege Mathias Wöbking dar.

Radfahrende können die Verbindung der Industriestraße nutzen, müssen das Rad im Baustellenbereich jedoch schieben.“ Stadt Leipzig per Twitter

Die Baustelle „Karlbrücke“ hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil dort ein Radfahrer in der Nacht zum 1. Mai stürzte und im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag. Kurze Zeit später wurde am Unglücksort ein kleiner Gedenkplatz eingerichtet. Bisher sind die Umstände des tödlichen Unfalls unklar.

Bild des Tages

Die Jura-Studentin Cinin Abuzeed ist zurück in Leipzig. Sie wurde international bekannt, weil sie am Flughafen Tel Aviv festgehalten und nach Deutschland abgeschoben wurde. Dabei wollte sie nur ihre Oma besuchen. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Die Geschichte von Cinin Abuzeed lesen Sie hier.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Zeigten sie den Hitler-Gruß? Mehrere Schüler der Peter-Apian-Oberschule Leisnig sind vom Unterricht suspendiert worden. Dies steht im Zusammenhang mit einem Foto, das für einige Zeit im Internet kursierte. Darauf zu sehen waren einige der Jugendlichen, die das verbotene Zeichen gezeigt haben sollen - Mehrere Schüler der Peter-Apian-Oberschule Leisnig sind vom Unterricht suspendiert worden. Dies steht im Zusammenhang mit einem Foto, das für einige Zeit im Internet kursierte. Darauf zu sehen waren einige der Jugendlichen, die das verbotene Zeichen gezeigt haben sollen - auf einer Bildungsfahrt nach Auschwitz.

„Wamma“ heißt Mama: Dass er es so lange schaffen würde, war kaum zu hoffen. Der zehnjährige Elias aus Steinbach bei Bad Lausick ist nach einem Schicksalsschlag schwerstbehindert. Für seine Eltern ist er „anders normal“. Dass er es so lange schaffen würde, war kaum zu hoffen. Der zehnjährige Elias aus Steinbach bei Bad Lausick ist nach einem Schicksalsschlag schwerstbehindert. Für seine Eltern ist er „anders normal“. Sie freuen sich über jeden Tag, den sie mit ihrem Sohn verbringen können.

Wegfahren trotz des Streiks: Ab Sonntagabend geht auf den Bahnstrecken des Regional- und Fernverkehrs wahrscheinlich sehr wenig. Wer dennoch unterwegs sein muss oder sein will, muss auf Alternativen zurückgreifen. Ab Sonntagabend geht auf den Bahnstrecken des Regional- und Fernverkehrs wahrscheinlich sehr wenig. Wer dennoch unterwegs sein muss oder sein will, muss auf Alternativen zurückgreifen. Wir haben einige Möglichkeiten zusammengestellt, wie Sie von A nach B kommen.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Bitte nicht vom Beckenrand springen: Leipzigs Freibäder öffnen ihre Türen. Wann Sie sich ins kühle Nass wagen können (so warm ist das Wasser ja noch nicht), lesen Sie Leipzigs Freibäder öffnen ihre Türen. Wann Sie sich ins kühle Nass wagen können (so warm ist das Wasser ja noch nicht), lesen Sie hier.

Gucken, staunen...stechen lassen? Die Tattoo & Lifestyle Leipzig 2023 findet Samstag und Sonntag jeweils ab 11.30 Uhr auf dem Agra-Gelände in Markkleeberg statt. Die Tattoo & Lifestyle Leipzig 2023 findet Samstag und Sonntag jeweils ab 11.30 Uhr auf dem Agra-Gelände in Markkleeberg statt. Tickets für Besucher gibt es noch.

Premiere in der Oper Leipzig: In seinem Fischerdorf irgendwo an der Küste Ostenglands ist Peter Grimes der Außenseiter, doch ist er auch ein Mörder? Finden Sie es heraus. Los geht die Premierenveranstaltung um 19 Uhr, In seinem Fischerdorf irgendwo an der Küste Ostenglands ist Peter Grimes der Außenseiter, doch ist er auch ein Mörder? Finden Sie es heraus. Los geht die Premierenveranstaltung um 19 Uhr, Tickets sind erhältlich.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und einen guten Start ins Wochenende,

Ihr

Reik Anton

Chef vom Dienst





Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren