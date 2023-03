Vier Frauen aus der Region Leipzig erzählen in Fragmenten von ihrem Leben. Welche Hürden mussten sie aufgrund ihres Geschlechts überwinden? Wann werden sie diskriminiert? Die Frauen geben Einblicke in ihre intimen Gedanken zum Leben.

Video: Lebenswege von Frauen in der Region Leipzig – was bedeutet das Frausein?

Leipzig. Frauen sind stark und schwach zur gleichen Zeit. Das sagt Die Influencerin Nikeydauringon. Wie blicken andere auf das Frausein? Welche Leidenschaft haben sie? Wo sehen sie sich in der Gesellschaft stehen?

Vier Frauen erzählen im Video von ihrem Leben. Ulrike Fischer erzählt von ihrer Schwangerschaft und Fehlgeburt. Susan Pannier schildert, wie sie von der Gesellschaft vielleicht wahrgenommen wird, weil sie vier Kinder hat. Und Anna Kaufmann erzählt von sich als Café-Betreiberin – und wie sie sich im männerdominierten Unternehmertum durchsetzen musste.

Frauen und ihre Lebenswege Vier Frauen erzählen in Fragmenten von ihrem Leben. Welche Hürden mussten sie aufgrund ihres Geschlechts überwinden? Wann werden sie diskriminiert? Die Frauen g

