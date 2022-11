Ho, ho, ho: Video von der Ankunft des Weihnachtsmannes auf dem Leipziger Hauptbahnhof

Großeinsatz am Samstag

Geringer Zuspruch bei „Ami go home“ in Leipzig – Demo nach Blockade abgebrochen

Eigentlich wollte das rechtsextreme Compact Magazin am Samstag mit 15.000 Menschen in Nähe des US-Konsulats in Leipzig demonstrieren. Es kamen kaum 1000 Gleichgesinnte und ihre Demo durch die Stadt wurde schon nach wenigen Metern durch den Gegenprotest gestoppt.