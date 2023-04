﻿Cosplayerin Monika im LVZ-Videoporträt: „Wie ein kleines Wunderland“

Leipzig. Sie setzt eine blonde Perücke auf, die mit goldenen Kettchen gekrönt ist. Ihre Jacke ist rosa, hat Strasssteinchen auf dem Rücken und goldene Verzierungen. Monika ist Cosplayerin und in diesem Jahr geht sie an einem von vier Tagen verkleidet als der Zauberer Hauro aus dem Anime „Das wandelnde Schloss“ auf die Leipziger Buchmesse.

„Man betritt ein bisschen sein eigenes Wunderland“, sagt die 25-Jährige, „nicht, dass man seinen Alltag vergisst, man nimmt sich eine Pause.“ Seit 12 Jahren verkleidet sich Monika, die anonym bleiben und ihren Nachnamen nicht nennen möchte. Angefangen hat ihre Leidenschaft auch hier, auf der Messe in Leipzig. Ihr Vater habe sie auf die Buchmesse „geschleift“, erzählt Monika. „Komm Kind, dort gibt es Mangas, die Du doch so gerne magst“, soll er zu ihr gesagt haben.

Videoporträt: Cosplayerin Monika beim kleidet sich ein Monika ist seit 12 Jahren Cosplayerin. Für die Buchmesse schlüpft sie in den Charakter Hauro aus dem Film „Das wandelnde Schloss“. Wie aufwendig ist so ein Kost © Quelle: Nicole Grziwa

„Ich möchte auch so sein“

Auf der Leipziger Buchmesse versammeln sich schon damals auch Cosplayer. Monika sieht ihre Helden aus den japanischen Büchern im richtigen Leben. „Ich möchte auch so sein, dachte ich.“ Noch im selben Jahr bettelt sie ihre Eltern an, ihr ein Kostüm zu kaufen. Und dann geht sie auf ihre erste Veranstaltung. Ihre beste Freundin hat sie so kennengelernt: verkleidet, auf einem kleinen Cosplay-Stammtisch. „Wir haben uns gesehen und waren einfach Freunde“, erzählt sie.

Früher, als Kind, musste sie sich manchmal für ihr Hobby schämen. Sie wurde dafür gehänselt. „Ich verstehe es gar nicht. Es ist ein Hobby wie jedes andere. Aber das verbindet uns in der Community: Jeder hatte damit zu kämpfen.“

Wunschreise Japan

Wenn sie gerade keine Pause von ihrem Alltag nimmt, arbeitet die 25-Jährige als Logistikerin. Ihre Freizeit gehört ausschließlich ihrem Hobby. Auch ihr Geld investiert sie darin. Für die Kostüme, die sie selbst näht, bezahlt sie manchmal 200 bis 300 Euro. Im Moment schlüpft sie aber in Kostüme, die sie bereits besitzt. Sie spart gerade auf eine große Reise nach Japan im nächsten Jahr.

Während sie spricht, schaut Monika konzentriert in den Spiegel, den sie auf ihrem Schreibtisch aufgebaut hat. Sie streicht die hellen Kleckse des Make-ups über ihr Gesicht. Um sie herum hängen Poster von Mangas an den Wänden und kleine Figuren ihrer Helden stehen in den Regalen. Ab und an erklärt sie, welche Schminke sie nutzt. „Die Augen sind oft das aufwendigste – je nach Charakter. Damit zeichnet man auch den Ausdruck der Figur.“

„Brust raus, Bauch rein“

Für Hauro, den Zauberer aus der Feder des berühmten Ghibli Studio (“Mein Nachbar Totoro“), braucht sie nicht viel. „Er hat weiche Züge. Aber er mag es, wenn es glitzert“, erläutert Monika. Cosplay setzt sich aus den Wörtern „Costume“ (Kostüm) und „play“ (spielen) zusammen. „In diesen Charakteren kann ich durchatmen. Ich muss nicht ich selbst sein, um über eine Convention zu laufen. Selbstbewusst, Brust raus, Bauch rein – ich bin jetzt hier und ich bin der Star“, sagt Monika.

Die Perücke sitzt, das Augen-Make-Up glitzert. Alles ist am rechten Platz. Es geht nach langer Pause auf die Leipziger Buchmesse, in Monikas kleines Wunderland.