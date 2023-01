﻿Leipzigs Büromarkt umschifft die Flaute am Bau

Leipzig. Während der Wohnungsbau in Leipzig seit zwei Jahren stark rückläufig ist, stützt die große Nachfrage nach Büroflächen die Konjunktur. Durch den sinkenden Leerstand war die Bautätigkeit im Gewerbebereich schon 2021 deutlich gestiegen, erläutert Stefan Sachse. Laut dem Geschäftsführer und Leipziger Niederlassungsleiter des Immobilienvermittlers BNP Paribas Real Estate setze sich dieser Trend 2022 fort. Er erreichte im dritten Quartal mit 200.000 Quadratmetern Büroflächen, die sich damals im Bau befanden, sogar einen Rekord. Da war mehr als doppelt so viel wie im dritten Quartal 2021.

Zwei Hotspots treiben die Entwicklung voran. Das sind zum einen die City, wo Büros unter anderem im N30/NEO (früher Karstadt) und im Dresdner Hof entstehen – perspektivisch auch am Wilhelm-Leuschner-Platz, Krystallpalast-Areal und im Löwitzquartier neben dem Hauptbahnhof. Zum anderen drehen sich entlang der Prager Straße besonders viele Kräne. Dort wachsen zum Beispiel Gewerbebauten für den Internethändler Unite (hieß früher Mercateo) und für Siemens am Johannisplatz heran, sind von den künftigen Büroriesen am Ostplatz schon vier Etagen zu sehen.

AOC-Neubau an der Prager Straße wird im Frühjahr fertig

Gegenüber vom Technischen Rathaus wird im zweiten Quartal 2023 ein Neubau vom Projektentwickler AOC fertig. 3000 Quadratmeter Gewerbeflächen hat sich in diesem Ensemble die Bertelsmann-Tochter Arvato Systems gesichert (zieht vom Martin-Luther-Ring um), hinzu kommen ein Konsum, das Dentalunternehmen Mundart auf 1000 Quadratmetern, auch eine Filiale von Calumet Photographic. In der Berliner Straße 63 und auf dem bisherigen Parkplatz an der Goldschmidtstraße will AOC bald weitere Bürohäuser errichten. Auf der Alten Messe sind aktuell zwei im Bau und zeitnah drei weitere geplant.

Von den künftigen Büroriesen am Leipziger Ostplatz sind jetzt schon bis zu vier Etagen zu sehen. © Quelle: Jens Rometsch

Große Teile der neuen Bürohäuser werden vorab vermietet. So konnte BNP unter anderem die künftigen Arbeitsräume für Unite, Arvato und Mundart vermitteln. Den Suchenden stehen im besonders begehrten Neubau-Segment in Leipzig derzeit nur noch 65.000 Quadratmeter zur Verfügung, erklärt Sachse. Jedoch wachse die Zahl weiterer Projekte stetig. Zum Jahresende lag der Gesamtleerstand von Büroflächen in Leipzig bei 156.000 Quadratmetern (vier Prozent). Unter allen deutschen Metropolen hatten nur Berlin, Köln und Hamburg noch niedrigere Quoten.

Rückgang um 23 Prozent bei den Vermietungen

Bei den Vermietungen gab es 2022 in Leipzig einen Rückgang auf 130.000 Quadratmeter (minus 23 Prozent). Der BNP-Geschäftsführer führte das auf eine Flaute bei großflächigen Abschlüssen zurück. Allein die Stadtverwaltung hatte 2022 einen solchen Vertrag über 8000 Quadratmeter im „Forum am Mariannenpark“ an der Rohrteichstraße unterschrieben, wo nun Teile des Gesundheitsamtes und vom Stadtordnungsdienst einziehen sollen. „Bei den kleineren Abschlüssen unter 5000 Quadratmetern wurde 2022 jedoch ein Spitzenwert registriert.“ Die Durchschnittsmiete für Büros in Leipzig legte um fünf Prozent auf 11,90 Euro pro Quadratmeter zu, die Spitzenmiete um neun Prozent auf 18,50 Euro.

Bei den Käufen von Gewerbeobjekten schaffte Leipzig im vergangenen Jahr einen Umsatz von 895 Millionen Euro (plus 22 Prozent gegenüber 2021). Bürohäuser trugen dazu mit 344 Millionen Euro bei. So wechselte das Technische Rathaus für fast 100 Millionen Euro den (privaten) Besitzer. Geschäftsführer Sachse betont, dass es abzuwarten bleibe, welche der kommenden Bauprojekte für Bürohäuser angesichts der getrübten Wirtschaftslage in Deutschland, den stark gestiegenen Baupreisen und Hypothekenzinsen im neuen Jahr auch tatsächlich umgesetzt werden können.