﻿Viele Ideen beim ersten großen Wasserstoffkongress in Sachsen

300 Besucher, etliche Fachfirmen sowie ein Quartett europäischer Regionen, die besonders eng zusammen arbeiten wollen – das waren die Zutaten für den ersten großen Kongress zum Thema Grüner Wasserstoff in Sachsen. Auf der Leipziger Messe ging es dabei um nichts weniger als die Energieversorgung des Kontinents.

Leipzig. Sogar aus Vietnam, Tunesien und Südafrika waren Gäste angereist. Rund 300 Besucher zählte der „erste große Wasserstoff-Kongress in Sachsen“, wie Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sagte. Außerdem verfolgten mehr als 100 Teilnehmer die durchweg englischsprachigen Vorträge und Diskussionen auf der Leipziger Messe per Livestream von zu Hause aus.

Thematischer Schwerpunkt waren Innovationen bei grünem Wasserstoff. Dieser wird aus erneuerbaren Energien und zwar meist per Elektrolyse hergestellt. Vorteil: So entstehen Kraftstoffe oder Heizgas ohne klimaschädliche CO2-Belastung der Umwelt. Nachteil: Man braucht relativ viel Ökostrom, um grünen Wasserstoff herzustellen. Weltweit entstehen gerade die ersten Anlagen, die das in industriell nutzbaren Größenordnungen können.