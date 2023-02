Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Südosten von Leipzig sind in der Nacht zum Montag vier Menschen verletzt worden.

Vier Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Leipzig

Leipzig (dpa/sn). Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Südosten von Leipzig sind in der Nacht zum Montag vier Menschen verletzt worden. Gegen einen 26-jährigen Bewohner wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die genaue Brandursache war jedoch zunächst unklar. Die Feuerwehr evakuierte das Haus und löschte den Brand. Der 26-Jährige und sein 23-jähriger Mitbewohner, sowie zwei Bewohnerinnen des Hauses im Alter von 20 und 21 Jahren, mussten aufgrund einer Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.