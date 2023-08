Viermal Nachwuchs im Elefantentempel: Was macht der Zoo Leipzig jetzt anders?

Mehr Badeunfälle in Sachsens Seen? Auch wenn gerade kein Badewetter ist: Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft hat beinahe täglich Einsätze an den Stränden. Am Donnerstag zieht die DLRG bundesweit Bilanz - und wird auch etwas zur Sicherheit an den hiesigen Gewässern sagen