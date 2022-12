﻿Vietnamesische Pflegekräfte helfen ab 2024 im Leipziger St. Georg

Drei Städte in einer Woche: Eine Leipziger Wirtschaftsdelegation hat auf einer Vietnam-Reise mehrere Kooperationen vereinbart. Dazu zählt ein personeller Austausch im medizinischen Bereich, auch ein vietnamesisches IT-Unternehmen eröffnet einen Ableger in Leipzig.

Leipzig/Ho-Chi-Minh-City. Die ohnehin schon traditionell gute Verbindung zwischen Leipzig und Ho-Chi-Minh-City in Vietnam wird künftig noch stärker wirtschaftlich untersetzt werden. Das ist das Ergebnis der einwöchigen Reise einer Leipziger Wirtschaftsdelegation, die unter Führung von Finanzbürgermeister Torsten Bonew und Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (beide CDU) stand. „Die Welt schaut auf die wirtschaftliche Dynamik von Vietnam. Da passt es bestens, dass wir auf unseren besonderen Beziehungen aufbauen können“, sagte Schülke am Dienstag mit Verweis auf die Städtepartnerschaft, die Leipzig als einzige deutsche Stadt zu Ho-Chi-Minh-City pflegt. „Leipzig kann und sollte die Chancen daraus nutzen.“

Städtepartnerschaft als strategischer Vorteil

Die Städtebeziehung stammt übrigens noch aus DDR-Zeiten und wurde auch nach 1989 weiter gepflegt, was sich immer mehr als strategischer Vorteil erweist. Genauso wie die große und wirtschaftlich starke vietnamesische Community in Leipzig. „Die ganze Welt steht Schlange, um Kontakte in Vietnam zu bekommen und Leipzig ist schon da“, sagte Sebastian Kratsch vom Amt für Wirtschaftsförderung, der mit in Ostasien war.

IHK-Chef und SPD-Fraktionschef mit dabei

Außer Ho-Chi-Minh-City standen noch die Hauptstadt Hanoi und die drittgrößte Vietnam-Metropole Haiphong auf dem Programm der Leipziger Gruppe, die mit Vertretern aus den Bereichen Medizin, IT-Technik, Messe und der Invest Region Leipzig prominent besetzt war. Auch IHK-Präsident Kristian Kirpal knüpfte vor Ort live Kontakte im neuen asiatischen „Wirtschaftswunderland“, genauso wie Sachsens SPD-Fraktionschef Dirk Panter. Zuletzt hatte eine Leipziger Delegation 2018 Vietnam besucht. „Es war beeindruckend, wie wir diesmal aufgenommen wurden und Gespräche mit zentralen politischen Vertretern auf Augenhöhe führen konnten“, sagte Bonew. Zudem habe sich das Leipziger Bürgermeister-Duo die Arbeit gut teilen können.

Vietnamesische Pflege-Azubis im St. Georg

Ein Schwerpunkt der Reise: Der Ausbau der medizinischen Kooperation zwischen Vietnam und Leipzig. Für Bonew, der auch Aufsichtsratschef im Klinikum St. Georg ist, war es deshalb ein besonderer Erfolg, dass eine konkrete Vereinbarung zwischen der vietnamesischen Medizin-Firma Hanoi IEC und dem St. Georg abgeschlossen werden konnte. Demnach steht fest, dass 2024 an der Ausbildungsakademie am St. Georg die ersten 15 vietnamesischen Azubis ihre Pflegeausbildung abschließen und dann im Klinikum pflegerisch arbeiten werden. Laut Bonew sollen sie für fünf Jahre in Leipzig gebunden werden. Im Frühjahr 2023 beginnen in Vietnam mit den Azubis die Auswahlgespräche, dazu gehört auch die Deutschprüfung B2 für Ausländer. „Das sind hochmotivierte junge Menschen, auf die wir uns freuen können“, so Bonew. Leipzig beschreite mit dieser medizinischen Kooperation Neuland in Sachsen.

Kooperation perfekt: Leipzigs Wirtschaftsdezernent Clemens Schülke in Ho-Chi-Minh-City mit dem Vorsitzenden des vietnamesischen Abwasserverbandes. © Quelle: Stadt Leipzig

Neben der Azubi-Vereinbarung für Pflegekräfte wurde noch festgelegt, dass sich vietnamesische Ärzte und Ärztinnen in Leipziger Kliniken fachlich weiter entwickeln können. Schwerpunkte der Ausbildung sollen die Fächer Chirurgie, Onkologie und Strahlenmedizin sein. Bonews Wirtschaftskollege Schülke zog ebenfalls ein positives Fazit. Neben vielen Gesprächen, unter anderem mit dem aufstrebenden vietnamesischen E-Autobauer Vinfast und Start Ups, habe es auch wirtschaftlich mehrere konkrete Fixpunkte gegeben, so Schülke.

IT-Firma Diggitex kommt nach Leipzig

Dazu gehört, dass sich die IT-Firma Diggitex in Leipzig niederlässt. Diggitex hat schon Erfahrung mit der digitalen Aufarbeitung des Leipziger Bibliotheken-Bestands. Zudem wird die Leipziger Messe 2023 über ihr Tochterunternehmen LMI erstmals den deutschen Gemeinschaftsstand auf der vietnamesischen Pharma- und Gesundheitsmesse organisieren. Und wenn es künftig um die Qualität des vietnamesischen Trinkwassers geht, wird Leipzig künftig ganz vorn mit dabei sein. Die Stadt, IHK und die in Leipzig ansässige Firma Aone Deutschland AG werden mit dem vietnamesischen Wasserverband zusammenarbeiten. Ziel ist die Aufbereitung von Trinkwasser, das im Vietnam im Gegensatz zu Deutschland nur selten aus der Leitung genießbar ist.