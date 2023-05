Vogelgrippe bei Möwen in Leipzig nachgewiesen: Spaziergänge mit Hunden möglichst vermeiden

Leipzig. Das Friedrich-Löffler-Institut hat bei mehreren in Leipzig gefundenen Möwen eine Infektion mit dem Geflügelpestvirus vom Subtyp H5N1 nachgewiesen. Wie das Veterinär- und Lebensmittelamt der Stadt am Dienstag mitteilte, waren die Möwen am 24. April in der Kiesgrube Rehbach entdeckt worden. Die Grube soll aktuell für Freizeitaktivitäten gemieden werden, vor allem für Spaziergänge mit Hunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das Risiko, den Erreger weiterzuverbreiten, ist groß“, hieß es. Geflügelhalter werden dazu aufgerufen, ihre Sicherheitsmaßnahmen konsequent umzusetzen und, falls nötig, zu verbessern. Geflügel dürfe nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel unzugänglich sind. Der direkte Kontakt von Geflügel zu Wildvögeln, etwa auf Wasserflächen wie Teichen, sei zu vermeiden.

Lesen Sie auch

Geflügelpest - auch bekannt als Vogelgrippe - ist nach Angaben der Stadt Leipzig eine anzeigepflichtige und staatlich bekämpfungspflichtige Tierseuche, die bei gehaltenen Vögeln und Wildvögeln nach teilweise schweren Erkrankungserscheinungen zu massenhaftem Sterben führen kann. Als natürliches Reservoir für Geflügelpestviren gelten demnach Wildvögel, insbesondere Wasservögel, die den Erreger über weite Strecken verbreiten können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Einschätzung, ob die Biosicherheitsmaßnahmen ausreichen, kann anonym und kostenlos die sogenannte „AI-Risikoampel‟ auf der Seite risikoampel.uni-vechta.de genutzt werden. Bei erhöhten Tierverlusten im Bestand ist eine tierärztliche Untersuchung vorgeschrieben, um das Krankheitsgeschehen abzuklären und das Vorliegen einer Infektion mit Geflügelpestviren auszuschließen.

Vogelgrippe in Leipzig nachgewiesen: Kranke Tiere nicht berühren

Das Veterinäramt der Stadt Leipzig ist hierüber unverzüglich zu informieren. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Funde von verendeten oder krank erscheinenden wildlebenden Wasser- oder Greifvögeln in der Stadt Leipzig dem Veterinäramt über die Telefonnummer (0341) 123 3791 oder die E-Mail-Adresse veterinaeramt@leipzig.de zu melden. Die verendeten Tiere werden dann eingesammelt und untersucht.

Verendete oder krank erscheinende Tiere sollten nicht berührt, eingefangen oder vom Fundort verbracht werden, um eine weitere Verschleppung der Erkrankung zu vermeiden.